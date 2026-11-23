Anh Phạm Sáng ra đi để lại vợ và hai con nhỏ - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 23-11, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - đã ký tờ trình Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm hy sinh khi cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang.

Đó là ông Nguyễn Duy An ( trú tại phường Tây Nha Trang) và anh Phạm Sáng (trú tại phường Nam Nha Trang), nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Hành động của ông Nguyễn Duy An và anh Phạm Sáng thể hiện tinh thần đặc biệt dũng cảm, quên mình cứu người, hy sinh tính mạng vì sự an toàn của người dân; là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hai cá nhân được đề nghị truy tặng huân chương trên đã được UBND tỉnh Khánh Hòa xét duyệt, thẩm định, bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.



Trước đó, thấy một phụ nữ bị sóng cuốn và một người đàn ông lao ra cứu gặp nạn (ông An), anh Sáng cùng đồng đội lập tức mang phao ứng cứu. Đưa được hai người vào bờ (một người sống, một người không qua khỏi), anh Sáng kiệt sức, ngất xỉu và tử vong tại bệnh viện.

Anh ra đi ngay trước ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới, để lại vợ, mẹ già và hai con gái nhỏ.

Theo Luật sư Trần Huy Hoàng (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa), Điều 52 Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 quy định: "Huân chương Dũng cảm" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm khi cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân trong thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, cháy, nổ, đấu tranh phòng, chống tội phạm hoặc dũng cảm xung phong vào nơi nguy hiểm nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc toàn quốc.

Người mẹ già khóc ngất trước linh cửu con trai - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 22-11, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã ký quyết định truy tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho hai cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc cứu người trên địa bàn phường Nha Trang. Đó là ông Nguyễn Duy An (trú tại phường Tây Nha Trang) và anh Phạm Sáng (trú tại phường Nam Nha Trang), nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Lời từ biệt lặng lẽ của người cứu hộ xóm chài Cửa Bé Anh sinh ra từ biển, sống, vật lộn với những con sóng để giành giật từng mạng sống của người dân, du khách. Sáng nay, người dân xóm chài Cửa Bé tiễn biệt anh lần cuối trong nhiều tiếng nấc nghẹn.



