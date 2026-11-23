Lẵng hoa màu đỏ thắm với dòng chữ "Cảm ơn bạn" dành cho anh Phạm Sáng - Ảnh: XUÂN HOÁT

Từ 6h sáng, căn nhà nhỏ cuối đường Võ Thị Sáu (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) chìm trong không khí trầm mặc hơn mọi ngày.

Hàng xóm gác lại chuyến đi biển, nhiều quán xá tạm đóng cửa để đến thắp nén nhang, tiễn anh Phạm Sáng - người ngư dân, người cứu hộ gắn bó với sóng dữ, đi đoạn đường cuối.

"Anh nợ em lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới"

Hai ngày qua, chị Huỳnh Thị Quý Sương dường như không còn nước mắt để khóc. Ngồi lặng lẽ bên linh cữu chồng, ánh mắt chị thất thần, trống rỗng.

"Đồng nghiệp gọi điện báo tin anh bị nạn, tôi chỉ nghĩ vì quá mệt sau những lần vật lộn với con sóng để cứu người như mọi khi. Từ nhà lên bệnh viện, tôi vẫn tự an ủi chắc chồng chỉ kiệt sức. Nào ngờ anh ra đi mà không nói được với vợ con lời từ biệt nào" - chị Sương ngoảnh mặt đi, cố giấu nỗi đau xé lòng.

Là ngư dân chính hiệu của làng chài Cửa Bé, cuộc đời anh Sáng từ thuở thiếu thời đã gắn chặt với chiếc ghe, con tàu và mùi mặn mòi của biển.

Là con trai cả trong gia đình bốn anh em, lớn lên được cha giao chiếc ghe thu mua cá, anh gánh trên vai trách nhiệm lo cho gia đình và nuôi ba em gái ăn học.

Hơn 20 năm trước, anh gặp chị Sương - cô gái học giỏi có nhà cách mình chừng 300m. "Anh Sáng hiền lành có tiếng trong xóm, không quậy phá, chỉ tu chí làm ăn nên khi anh ngỏ lời thương, tôi đồng ý liền" - chị Sương chậm rãi nhớ lại.

Anh Sáng ra đi để lại mất mát không thể bù đắp cho gia đình, bạn bè - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 24-11-2006, đám cưới của đôi trẻ diễn ra trong cảnh nghèo khó như nhau, nhưng rộn ràng và ấm áp nhất xóm chài Cửa Bé.

"Ngày mai là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Hai đứa con cũng đã bàn nhau lên kế hoạch làm ba nó bất ngờ. Giờ thì chẳng còn cơ hội nữa rồi" - chị Sương nấc nghẹn, câu nói bỏ lửng giữa căn nhà nhỏ.

Bên cạnh, bà Nguyễn Thị Nhơn luôn miệng dặn dò cháu ngoại: "Ai thắp nhang vái lạy con nhớ vái tạ lại nha".

Người mẹ già nghẹn đắng khi nhắc đến hai đứa cháu gái, đứa lớn học lớp 12, đứa nhỏ mới vào lớp 8: "Tội hai cháu tôi, đang tuổi ăn, tuổi lớn mà giờ lại thiếu cha. Nó đi mà không hề nói với ai tiếng nào" - bà ôm mặt khóc nức nở.

Vòng hoa mang dòng chữ "Cảm ơn bạn"

Sau lễ nhập quan, dòng người gồm bạn bè, bà con lối xóm và đồng nghiệp vẫn nán lại thật lâu bên linh cữu anh Sáng.

Giữa những lẵng hoa cúc trắng, lay ơn trắng mang sắc buồn tiễn biệt, nổi bật một vòng hoa hồng đỏ thắm với dòng chữ ngắn gọn: "Cảm ơn bạn".

"Sáng sống chưa mất lòng ai bao giờ. Việc của bạn bè hay người lạ nhờ cậy, anh cũng không nề hà. Anh em đến tiễn bạn đoạn cuối, an nghỉ nhé Sáng" - đại diện nhóm bạn thân xúc động chia sẻ.

Gắn bó cùng anh Sáng suốt 9 năm ròng trong công việc cứu nạn, cứu hộ, anh Dương Duy Tâm không nhớ nổi mình và người anh, người đồng nghiệp ấy đã đưa bao nhiêu người thoát khỏi lưỡi hái tử thần giữa những mùa biển động.

"Bất kể thời tiết hay hoàn cảnh nào, hễ có tín hiệu cầu cứu hay người cần giúp đỡ là anh Sáng luôn có mặt đầu tiên. Anh sống hết mình vì công việc, vì anh em lắm" - anh Tâm kể.

Hình ảnh anh Phạm Sáng trong trang phục cứu nạn, cứu hộ bờ biển đã quen thuộc với người dân Nha Trang 14 năm nay - Ảnh: A.HÙNG

Nhắc lại buổi sáng định mệnh trên bãi biển Nha Trang, anh Tâm cho biết hôm đó anh được phân công trực ở khu vực khác.

"Hơn 6h sáng, một bà cô chạy bộ đến báo có nhân viên cứu hộ bị ngất. Lúc đầu tôi lo lắng, nhưng vẫn tự trấn an vì anh em trong đội đều là dân có nghề, sức khỏe rất tốt. Đến khi chạy lên nơi thì anh Sáng đã được đưa đi bệnh viện" - anh Tâm giọng chùng xuống.

Anh Tâm còn nhớ như in trận lụt lịch sử ở Khánh Hòa cách đây đúng một năm. "Khi nghe tin người dân bị cô lập, anh em cứu nạn cứu hộ lập tức lao ra khỏi nhà. Gần một tuần liền không về nhà, đổi lại hàng trăm người được anh Sáng và đồng đội của tôi cứu sống an toàn" - anh Tâm bùi ngùi.

Với gia đình, đó là khoảng trống không gì bù đắp; với xóm chài Cửa Bé, đó là một cái tên sẽ còn được nhắc nhớ bằng tất cả sự trân trọng.

Khoảng 6h ngày 21-11, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi (phường Nha Trang), một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu đuối nước. Thấy vậy, một người đàn ông tên N.D.A. phát hiện liền lao ra cứu nhưng bị sóng lớn đánh kiệt sức. Tuy nhiên trong lúc cứu người phụ nữ này, ông A. cũng có dấu hiệu đuối nước, chới với. Phát hiện sự việc, anh Phạm Sáng (45 tuổi) cùng đồng đội lập tức mang phao ra ứng cứu. Anh mang theo phao lao ra biển ứng cứu. Các nạn nhân sau đó được đưa lên bờ, nhưng ông A. đã tử vong, người phụ nữ được cứu sống. Riêng anh Sáng sau khi đưa 2 nạn nhân vào bờ có dấu hiệu mệt rồi ngất xỉu. Đồng nghiệp lập tức đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu anh nhưng tử vong sau đó.

Cứu người phụ nữ tắm biển Nha Trang lúc có cảnh báo cấm, 1 người tử vong, 1 người nhập viện Một phụ nữ tắm biển thì bị sóng cuốn chới với, 1 người đàn ông lao ra cứu bị sóng nhấn chìm. Nhân viên cứu hộ bờ biển Nha Trang lao ra đưa được 2 người vào bờ nhưng bản thân bị nạn.



