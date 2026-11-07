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Hai con trai đang chơi trong nhà bỗng mất tích, cha tìm thấy dưới mương nước

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HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Hai bé trai 1 và 3 tuổi ở Đồng Tháp được cha phát hiện tử vong dưới mương nước phía sau nhà sau khoảng 30 phút đi tìm. Công an đang làm rõ vụ việc.

Ngày 7-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay Công an xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ hai trẻ em tử vong nghi do đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h40 ngày 6-11, Công an xã Tân Nhuận Đông tiếp nhận tin báo của ông Trần Tấn V. (27 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông) về việc phát hiện hai con trai tên T.T.T. (1 tuổi) và T.T.Q. (3 tuổi) tử vong dưới mương nước phía sau nhà.

Trước đó, sáng cùng ngày, hai bé ở nhà cùng cha mẹ. Khoảng 10h, ông V. vẫn thấy hai con chơi trong nhà. Đến khoảng 10h10, không thấy các con đâu, ông V. đi tìm. 

Khoảng 30 phút sau, ông phát hiện hai bé dưới mương nước phía sau nhà.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an chưa phát hiện dấu vết tác động ngoại lực trên cơ thể hai nạn nhân. 

Hiện Công an xã Tân Nhuận Đông đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hai con trai mất tích và phát hiện thương tâm dưới mương nước tại Đồng Tháp - Ảnh 2.Rủ nhau tắm hồ, hai chị em đuối nước thương tâm

Hai chị em học sinh ở tỉnh Lâm Đồng tử vong do đuối nước khi theo nhóm bạn ra một hồ nước tắm. Vụ việc xảy ra giữa lúc địa phương liên tiếp cảnh báo nguy cơ đuối nước mùa hè.

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    Chủ đề: mương nước Đồng Tháp đuối nước mất tích Đồng Tháp

    Dòng sự kiện: Phòng chống đuối nước

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