Hai con trai đang chơi trong nhà bỗng mất tích, cha tìm thấy dưới mương nước

Ngày 7-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay Công an xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ hai trẻ em tử vong nghi do đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h40 ngày 6-11, Công an xã Tân Nhuận Đông tiếp nhận tin báo của ông Trần Tấn V. (27 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông) về việc phát hiện hai con trai tên T.T.T. (1 tuổi) và T.T.Q. (3 tuổi) tử vong dưới mương nước phía sau nhà.

Trước đó, sáng cùng ngày, hai bé ở nhà cùng cha mẹ. Khoảng 10h, ông V. vẫn thấy hai con chơi trong nhà. Đến khoảng 10h10, không thấy các con đâu, ông V. đi tìm.

Khoảng 30 phút sau, ông phát hiện hai bé dưới mương nước phía sau nhà.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an chưa phát hiện dấu vết tác động ngoại lực trên cơ thể hai nạn nhân.

Hiện Công an xã Tân Nhuận Đông đang tiếp tục làm rõ vụ việc.