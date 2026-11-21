Thời tiết xấu, sóng biển Nha Trang cao 2-3m, cơ quan chức năng đã cấm tắm nhiều ngày qua - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 21-11, chỉ huy Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết ông P.S. là nhân viên của đội vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng sức khỏe yếu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi (phường Nha Trang), một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu đuối nước.

Thấy vậy, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đã lao xuống biển cứu. Tuy nhiên trong lúc cứu người phụ nữ này, người đàn ông cũng có dấu hiệu đuối nước, chới với.

Phát hiện sự việc, ông P.S. (45 tuổi) là nhân viên Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cùng đồng nghiệp mang theo phao lao ra biển ứng cứu.

Các nạn nhân sau đó được đưa lên bờ, nhưng người đàn ông chưa rõ danh tính đã tử vong, người phụ nữ được cứu sống.

Riêng ông P.S. sau khi đưa 2 nạn nhân vào bờ có dấu hiệu mệt rồi ngất xỉu. Đồng nghiệp lập tức đưa ông S. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Chỉ huy Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cho biết ông P.S. có dấu hiệu bị xuất huyết não, đang trong tình trạng nguy hiểm. Các bác sĩ đang tích cực cứu chữa cho bệnh nhân S..

Những ngày qua, biển Nha Trang sóng lớn, cao 2 - 3m, rất nguy hiểm nếu người dân, du khách xuống tắm.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã cắm biển cấm tắm, đồng thời khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không xuống biển tắm, bơi lội lúc biển động, sóng lớn.