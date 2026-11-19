Người nhà của em N.V.T.V. đau khổ ra biển Trung Lương tìm con trong vô vọng - Ảnh: TÂN CƯƠNG

Ngày 19-11, Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng Cát Khánh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, thông tin đang phối hợp với cơ quan chức năng và người dân khẩn trương tìm kiếm bé gái bị sóng cuốn mất tích ở bãi tắm Trung Lương.

Trung tá Dương cho biết, theo thông tin nắm được ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, nhóm 4 học sinh của Trường Trung học cơ sở Tuy Phước Bắc, xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai, rủ nhau đi xe đạp điện đến vui chơi, tắm biển trên bãi tắm Trung Lương.

Các em cùng 11 tuổi, học lớp lớp 6B1, Trường Trung học cơ sở Tuy Phước Bắc.

Trong lúc vui chơi, 3 em trong nhóm này không may bị sóng cuốn ra xa. Thấy vậy, em còn lại trong nhóm chạy đến Trạm Kiểm soát biên phòng Cát Tiến gần đó báo tin và nhờ cứu giúp.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng biên phòng và ngư dân địa phương đánh cá gần đó đã kịp lao ra vớt được 2 em. Sau khi sơ cứu, sức khỏe 1 em tạm ổn, còn 1 em yếu hơn, được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai.

Trong khi đó, em còn lại trong nhóm là bé gái tên N.V.T.V. đã bị sóng cuốn mất tích. Hiện lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng cùng ngư dân địa phương đang tích cực tìm kiếm. Theo Trung tá Dương, hiện vùng biển đang có gió to, sóng lớn, việc lặn tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.