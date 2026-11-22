Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam lên đường triển khai nhiệm vụ tuần tra chung cùng Cảnh sát biển Trung Quốc tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Ảnh: LAM GIANG

Chuyến tuần tra này dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26-11, với hành trình qua 13 điểm, tổng quãng đường 261,5 hải lý. Tuyến tuần tra bắt đầu từ khu vực phía đông nam đảo Trần 14 hải lý, kết thúc tại khu vực phía đông bắc đảo Cồn Cỏ 52 hải lý, dọc theo đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Đoàn công tác Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, làm trưởng đoàn. Tham gia còn có đại diện Bộ đội Biên phòng, Công an TP Hải Phòng, Chi cục Kiểm ngư Vùng 1, Chi cục Hải quan khu vực 3 và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc.

Các cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra sức khỏe trước khi lên đường làm nhiệm vụ - Ảnh: LAM GIANG

Trong khuôn khổ chuyến tuần tra, lực lượng Cảnh sát biển hai nước sẽ tổ chức hội đàm trực tiếp, trao đổi và đối chiếu kế hoạch hành động trên biển, luyện tập phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời trao đổi, tổng kết hoạt động tuần tra.

Phía Việt Nam cũng thành lập tổ kiểm tra liên ngành gồm Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư và ngành nông nghiệp, môi trường để kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu thuyền khai thác thủy sản tại vùng biển lân cận đường phân định.

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền quy chế hoạt động, ứng xử trên biển và phổ biến pháp luật cho ngư dân; tổ chức thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên Vịnh Bắc Bộ. Đoàn công tác cũng tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh và ngư dân tử nạn trên vùng biển này.

Tàu Cảnh sát biển 8004 lên đường làm nhiệm vụ từ khu vực cảng Hải Phòng - Ảnh: LAM GIANG

Đây là lần thứ 12 hoạt động tuần tra trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc được tổ chức kể từ khi Hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai nước hết hiệu lực ngày 30-6-2020.

Hoạt động tuần tra liên hợp nhằm góp phần duy trì trật tự, an ninh trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước, đồng thời bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân tuân thủ các quy định pháp luật.