Hạt cà phê Robusta tại Việt Nam - Ảnh: QUANG HIỂN

Ngày 23-11, Công ty TNHH Sở Giao dịch Cà phê và Hàng hóa Buôn Ma Thuột (BCCE) được công bố là một trong 7 thành viên mới của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online bên lề hội nghị, ông Cao Văn Phú, Giám đốc công nghệ BCCE, cho biết doanh nghiệp dự kiến đưa sàn giao dịch hàng hóa, tập trung chủ yếu vào cà phê Robusta, vào hoạt động trong năm 2027.

Kỳ vọng cà phê Việt Nam tự chủ về giá

Theo ông Phú, dù Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, giá mặt hàng này vẫn phụ thuộc nhiều vào các sàn giao dịch quốc tế, đặc biệt là London.

BCCE kỳ vọng hình thành một thị trường giao dịch tập trung, nơi các doanh nghiệp và khách hàng có nhu cầu mua bán cà phê Robusta có thể tham gia, qua đó từng bước xây dựng giá tham chiếu ngay tại Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào các sàn giao dịch quốc tế.

Theo thông tin từ VIFC-HCMC, BCCE có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, đặt lộ trình tăng lên tối thiểu 1.500 tỉ đồng trong giai đoạn 2027 - 2028 nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn để đề nghị cấp phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

Ngoài cà phê, doanh nghiệp định hướng phát triển giao dịch hạt tiêu, cao su thiên nhiên và bạc. Sàn giao dịch được kỳ vọng cung cấp các công cụ phái sinh, giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người sản xuất nông sản phòng ngừa rủi ro biến động giá, chủ động bảo vệ biên lợi nhuận.

Ông Cao Văn Phú, Giám đốc công nghệ của BCCE - Ảnh: NGHI VŨ

Thúc đẩy hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp cà phê Việt

Theo ông Phú, khi sàn giao dịch hàng hóa đi vào hoạt động, các quỹ đầu tư quốc tế có thể mở rộng hoạt động từ chứng khoán và các sản phẩm tài chính sang những mặt hàng thực tế như cà phê, cao su và nông sản Việt Nam.

Nguồn vốn tham gia giao dịch và lưu chuyển qua hệ thống ngân hàng Việt Nam được kỳ vọng góp phần gia tăng nguồn vốn kinh doanh trong nền kinh tế TP.HCM.

Đồng thời, hoạt động giao dịch hàng hóa thực tế có thể thúc đẩy đầu tư vào hệ thống kho ngoại quan đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng các doanh nghiệp logistics và dịch vụ hỗ trợ, tạo thêm điều kiện phát triển cho chuỗi cung ứng nông sản.

Để sàn có thể đi vào hoạt động, ông Phú cho rằng điều kiện quan trọng nhất là cơ chế chính sách, đặc biệt là quy định về ngoại hối tại VIFC-HCMC. Khả năng hoán đổi các loại ngoại tệ để tham gia giao dịch được kỳ vọng tháo gỡ những hạn chế trong việc thu hút vốn quốc tế vào thị trường hàng hóa trong nước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần hệ thống công nghệ kết nối ổn định giữa sàn giao dịch và ngân hàng nhằm hỗ trợ hoạt động giao dịch, thanh toán và lưu chuyển dòng vốn.

Vì sao giá cà phê Robusta Việt Nam phụ thuộc vào sàn London? ICE Futures Europe tại London (Anh) hiện là một trong những thị trường giao dịch hợp đồng tương lai cà phê Robusta quan trọng nhất thế giới. Hợp đồng tương lai Robusta trên sàn này được sử dụng làm chuẩn tham chiếu toàn cầu để định giá cà phê Robusta vật chất. Mỗi hợp đồng có quy mô 10 tấn, được yết giá bằng USD/tấn và có cơ chế giao nhận hàng thực tế tại các kho được sàn chỉ định. Trong hoạt động xuất khẩu, giá cà phê Robusta Việt Nam thường được xác định dựa trên giá kỳ hạn London, cộng hoặc trừ khoản chênh lệch tùy thuộc chất lượng, xuất xứ và điều kiện thị trường. BCCE kỳ vọng việc phát triển sàn giao dịch tại TP.HCM sẽ giúp doanh nghiệp Việt từng bước chủ động trong việc hình thành giá tham chiếu cho cà phê Robusta - mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu hàng đầu.