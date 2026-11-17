Làm gì để cây Robusta chống chịu khỏe trong mùa El Nino?

Mới vào đầu tháng 11, chưa thu hoạch cà phê nhưng đã có nhà vườn phải đi tưới do nắng hạn. Sự chi phối rất mạnh của El Nino có thể khiến cây cà phê bị ảnh hưởng nặng nếu không chủ động phòng ngừa sớm.

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