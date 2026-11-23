Giá cà phê tuần qua - Ảnh: NGỌC ÁNH

Tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh), kỳ hạn giao tháng 1-2027, ghi nhận 5 phiên giảm liên tiếp. Chốt tuần ngày 21-11 (giờ Việt Nam), giá thậm chí rời mốc 3.000 USD/tấn, chỉ còn 2.881 USD/tấn, giảm 315 USD/tấn, tương đương gần 9,9% so với chốt tuần trước (14-11).

Giá cà phê nội địa giảm sốc

Giá cà phê Robusta nội địa chốt tuần quanh mức 71.000 - 72.000 đồng/kg, giảm đến 11.000 - 12.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Mức giảm này không chỉ gây "sốc" với nông dân mà cả giới kinh doanh, khi giá rớt mạnh hơn dự báo. Mới hồi cuối tháng 10-2026, khi giá cà phê giao ngay ở mức 91.000 - 92.000 đồng/kg, một số đại lý đã chào mua cà phê vụ mới giao vào tháng 11-2026 với mức 86.000 đồng/kg cho hàng giao tháng 12-2026 và 87.000 đồng/kg cho hàng giao tháng 11-2026.

Theo các chuyên gia, đợt giảm giá cà phê lần này là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, bao gồm giá sàn London giảm mạnh, hoạt động bán ra của các quỹ đầu cơ trong bối cảnh giá vàng, dầu, bạc... cũng đi xuống.

Theo các chuyên gia, giá cà phê giảm đợt này do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân - Ảnh: NGỌC ÁNH

Bên cạnh đó, Việt Nam bước vào chính vụ nên nguồn cung dồi dào, trong khi cà phê Brazil cũng được bán ra mạnh hơn khi đồng nội tệ mất giá so với USD, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Bà Đinh Nguyễn Thùy Dung, Giám đốc Công ty TNHH Hồ Phượng, Chủ tịch Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng, cho biết người dân quanh vùng có tâm lý lo lắng, chủ động hỏi thăm thông tin nhưng vẫn ngần ngừ chưa muốn bán ra vì e ngại bán đúng đáy.

Theo bà Dung, hiện chưa có hiện tượng nông dân bán tháo. Giao dịch vẫn trầm lắng vì cả bên mua và bên bán đều có tâm lý chờ giá ổn định hơn.

Cũng theo bà Dung, so với vài năm trước, giá thành sản xuất cà phê tăng khiến biên độ lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp mạnh.

Kỳ vọng giá sớm phục hồi

Trong khi đó, một số chuyên gia trong ngành tin tưởng giá cà phê sẽ sớm phục hồi, theo quan điểm thị trường thường có những đợt giảm giá trong thời gian ngắn rồi tăng trở lại.

Hơn nữa, lượng hàng bán ra hiện tại chủ yếu tập trung vào đợt đầu vụ, khi một số hộ gia đình cần bán gấp một lượng nhất định để trang trải chi phí nhân công, phân bón hoặc giải phóng kho tồn.

Một số chuyên gia trong ngành tin tưởng giá cà phê sẽ sớm phục hồi - Ảnh: NGỌC ÁNH

Dự báo, muộn nhất là đến hết năm âm lịch, sau khi đã bán xong lượng hàng cần thiết đầu vụ, đa số nông dân có tiềm lực tài chính sẽ chỉ bán ra khi được mức giá như kỳ vọng.

Tiêu thụ cà phê toàn cầu vẫn tăng

Tại Hội nghị Cà phê quốc tế Việt Nam (VICO 2026) do Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức ngày 16 và 17-11 vừa qua, bà Vanusia Nogueira, Giám đốc điều hành Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), cho biết tăng trưởng tiêu thụ cà phê toàn cầu trong 5 năm qua chậm lại, còn 1,1%/năm, nhưng vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu (0,9%/năm).

Trong 15 năm qua, châu Á và châu Đại Dương tăng thêm 8 điểm phần trăm thị phần tiêu thụ cà phê toàn cầu, từ 19% trong niên vụ 2010-2011 lên 27% trong niên vụ 2025-2026.

ICO cũng ghi nhận giá cà phê tăng trong 5 năm qua, nhưng chi phí sản xuất và logistics cũng tăng theo. Các yếu tố chính gồm: chi phí nhân công; phân bón và các đầu vào khác; nhiên liệu, điện và thời tiết; chi phí tuân thủ quy định và truy xuất nguồn gốc; vận tải, lưu kho…

Những vấn đề lớn đối với sản xuất cà phê hiện nay là thích ứng với biến đổi khí hậu và các quy định mới của thị trường.

Cà phê chất lượng cao vẫn giữ giá Ông Trần Đình Trọng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Dịch vụ Công Bằng Ea Tu (Đắk Lắk), Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, cho biết HTX tập trung vào phân khúc cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản nên ít chịu tác động từ đà sụt giảm giá mạnh của cà phê thương mại. HTX vẫn duy trì thu mua cà phê tươi chín đỏ đúng chuẩn của các thành viên với giá 25.000 đồng/kg, tương đương khoảng 125.000 đồng/kg cà phê nhân, tăng 5.000 đồng/kg cà phê tươi so với vụ năm ngoái. Đối với người không phải thành viên HTX, giá thu mua là 20.000 đồng/kg, với điều kiện cà phê phải có chứng nhận thương mại công bằng. Ông Trọng khẳng định HTX tập trung tối đa nguồn lực khuyến khích nông dân thu hoạch cà phê chín, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao thay vì chạy theo phân khúc hàng đại trà.