Nhiều nhà vườn trong nước đã bước vào mùa thu hoạch cà phê, với sản lượng dự báo tăng - Ảnh: N.TRÍ

Chiều 19-11, thông tin từ nhiều nhà vườn và doanh nghiệp ở khu vực Tây Nguyên cho biết giá cà phê nhân xô đang giao dịch trong khoảng phổ biến 75.000-76.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng so với hôm qua và là phiên giảm thứ 8 liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn.

Nếu so với khoảng nửa tháng trước, giá cà phê nhân xô hiện đã giảm hơn 12.000 đồng/kg. Còn tính rộng ra, giá mặt hàng này đang thấp nhất trong khoảng hơn 2 năm rưỡi qua, và đã giảm mạnh so với mức đỉnh 130.000-135.000 đồng/kg trước đó.

Trong khi đó đóng cửa phiên giao dịch ngày 18-11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 trên sàn London giảm phiên thứ 8 liên tiếp, với mức giảm 1,69% (52 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 3.019 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 1,61% (49 USD/tấn), đạt 2.988 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12-2026 cũng giảm 1,97% (5,65 US cent/pound), xuống còn 280,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 2,11% (5,95 US cent/pound), còn 275,45 US cent/pound.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 18-11, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho rằng dù xu hướng giảm giá đã được dự đoán từ trước, nhưng giá giảm nhanh và giảm liên tục gần đây khiến nhiều doanh nghiệp ít nhiều gặp bất ngờ và bị động.

"Các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu như Brazil, Việt Nam cùng tăng sản lượng, nhưng nhu cầu tiêu thụ thế giới không tăng kịp mức tăng nguồn cung; trong khi đó Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch với 90-95% sản lượng là hàng Robusta. Chênh lệch cung cầu là nguyên nhân chính khiến giá giảm", ông Hải đánh giá.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Bình, chuyên gia phân tích thị trường cà phê, cho rằng vài năm qua giá cà phê ở mức cao dẫn đến nhiều nước tăng mạnh diện tích trồng, chăm sóc vùng trồng, khiến sản lượng thời điểm này tăng, kéo giá giảm.

Ngoài ra, theo ông Bình, các yếu tố về thời tiết, hoạt động đầu tư tài chính, thông tin tồn kho, chính sách tiền tệ, chênh lệch tỉ giá giữa đồng tiền Việt Nam, Brazil với đồng đô la Mỹ… tác động không nhỏ đến giá cà phê.

"Diễn biến giá sắp tới khó đoán định vì phụ thuộc nhiều yếu tố, dù vậy khả năng giá tăng cao như trong 2 năm qua là rất khó", ông Bình nhận định.

Theo VICOFA, mùa vụ cà phê của Việt Nam kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau với sản lượng 2026-2027 dự báo khoảng 2,2 triệu tấn, tăng hơn 5% so với niên vụ trước. Sản lượng Việt Nam chiếm khoảng 18% trong tổng nguồn cung thế giới. Do đó Việt Nam bước vào thu hoạch tác động đến giá, đặc biệt hàng Robusta.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có hơn 700.000ha cà phê, nên áp lực xuất bán vào giai đoạn thu hoạch cao điểm (khoảng giữa tháng 11 đến hết tháng 12) là rất lớn. Nếu nông dân đua nhau bán sẽ dễ bị ép giá, khiến giá giảm nhanh hơn.

Tuy vậy, giá cà phê hiện vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp các năm trước đây (thời điểm trước 2023 chỉ phổ biến trong khoảng 40.000-50.000 đồng/kg), nên đảm bảo lợi nhuận cho người trồng.

Lượng tăng nhưng giá trị xuất khẩu giảm so với năm 2025 Tính chung 10 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê đạt 1,56 triệu tấn, trị giá 7,08 tỉ USD, tăng 18,5% về lượng, nhưng giảm 5,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.