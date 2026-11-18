Tận dụng bã cà phê để chăm sóc da, như một cách làm đẹp tự nhiên và tiết kiệm - Ảnh: MỸ THƯƠNG

Hành trình của hạt cà phê thường dừng lại ở ly cà phê. Phần bã sau khi pha, từ chiếc phin ở nhà đến quầy pha của quán, phần lớn bị bỏ đi. Vài năm gần đây, nhiều người tận dụng bã cà phê để chăm sóc da, như một cách làm đẹp tự nhiên và tiết kiệm.

Massage nhẹ bằng bã cà phê có thể giúp loại bỏ lớp tế bào sừng già, khiến da mềm mịn hơn. Tuy nhiên, dùng sai cách, nguyên liệu quen thuộc này cũng có thể làm da tổn thương.

Bã cà phê khác gì sản phẩm chuyên dụng?

Theo BS CKII Trần Ngọc Phương, khoa thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, bã cà phê thuộc nhóm chất tẩy tế bào chết vật lý. Khi massage nhẹ trên da, các hạt bã tạo ma sát, giúp loại bỏ một phần lớp tế bào sừng già trên bề mặt.

Hạt bã cà phê to nhỏ không đều, độ thô khó kiểm soát - Ảnh: MỸ THƯƠNG

Khi lớp tế bào chết được làm sạch, bề mặt da phẳng hơn, sờ vào thấy mềm mại. Lớp tế bào chết xỉn màu mất đi cũng giúp da phản chiếu ánh sáng tốt hơn, nên trông tươi tắn hơn. Đó là lý do nhiều người thấy da mịn và sáng hơn sau khi dùng bã cà phê.

Tuy vậy, bác sĩ Phương lưu ý không nên kỳ vọng quá nhiều. Caffeine và polyphenol trong cà phê thường được nhắc đến với đặc tính chống oxy hóa, nhưng sau khi pha, lượng hoạt chất còn lại trong bã không nhiều.

Chà bã cà phê lên da khó mang lại hiệu quả chống lão hóa đáng kể. Giá trị chính của bã vẫn là tác động tẩy tế bào chết cơ học.

Theo bác sĩ Phương, sản phẩm tẩy tế bào chết dạng hạt thường có hạt mịn, kích thước đồng đều, có thể được bổ sung chất bôi trơn và thành phần làm dịu để hạn chế ma sát quá mức. Một số sản phẩm dùng hoạt chất như AHA, BHA hoặc PHA, giúp làm lỏng liên kết giữa các tế bào chết mà không cần chà xát nhiều.

Trong khi đó, hạt bã cà phê to nhỏ không đều, độ thô khó kiểm soát. Vì vậy, người dùng cần chú ý lực tay, tránh chà mạnh hoặc chà quá lâu.

Điều quan trọng là chọn phương pháp phù hợp với từng vùng da và tình trạng da, thay vì nghĩ rằng một nguyên liệu tự nhiên có thể đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc da.

Dùng thế nào để da mịn mà không kích ứng?

Với vùng da tương đối dày như khuỷu tay, đầu gối, gót chân, lưng và đùi, người có làn da khỏe có thể dùng bã cà phê khoảng 1-2 lần mỗi tuần. Người da khô hoặc mỏng nên giảm xuống khoảng một lần mỗi tuần hoặc thưa hơn, tùy phản ứng của da.

Trước khi dùng, nên làm ẩm da để giảm ma sát. Lấy một lượng bã vừa đủ, massage nhẹ trên vùng da cần chăm sóc, không cần dùng lực mạnh để có cảm giác sạch. Sau đó rửa sạch hoàn toàn và thoa kem dưỡng ẩm.

Massage nhẹ bằng bã cà phê có thể giúp loại bỏ lớp tế bào sừng già, khiến da mềm mịn hơn. Tuy nhiên, dùng sai cách, nguyên liệu quen thuộc này cũng có thể làm da tổn thương - Ảnh: MỸ THƯƠNG

Cần dùng kem chống nắng hằng ngày, nhất là ở vùng da có biểu hiện kích ứng sau khi tẩy tế bào chết. Nếu da đỏ kéo dài, nóng rát, bong tróc hoặc căng khô, nên ngừng dùng và ưu tiên sản phẩm dưỡng ẩm, phục hồi da.

Riêng với da mặt, bác sĩ không khuyến nghị chà bã cà phê thô, vì vùng da này mỏng và nhạy cảm hơn da cơ thể. Nếu cần tẩy tế bào chết cho mặt, có thể chọn sản phẩm chuyên dụng chứa AHA hoặc BHA nồng độ thấp, phù hợp với tình trạng da.

Những điều cần tránh

Dùng bã cũ. Nên dùng bã mới pha, bảo đảm vệ sinh và bỏ đi sau khi dùng. Không giữ bã để dùng nhiều lần, vì môi trường ẩm dễ khiến nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Trộn thêm chanh, đường, muối. Bác sĩ không khuyến khích cách này. Chanh có tính axit, dễ gây kích ứng. Hạt đường và muối không đều, làm tăng ma sát, riêng muối còn gây xót trên vùng da tổn thương.

Dùng chung nhiều cách tẩy tế bào chết. Dùng bã cà phê cùng ngày với AHA, BHA hoặc retinol có thể làm tăng nguy cơ kích ứng.

Dùng khi da đang có bệnh hoặc tổn thương. Người có da nhạy cảm, viêm da cơ địa, vảy nến, viêm da tiết bã, mụn viêm, trứng cá đỏ hoặc giãn mao mạch nên tránh chà bã cà phê. Vùng da đang cháy nắng, có vết thương hở, vừa làm laser, peel hoặc đang tổn thương cũng không phù hợp.

Theo bác sĩ Phương, với người có hàng rào bảo vệ da suy yếu, nên ưu tiên phục hồi thay vì tiếp tục tẩy tế bào chết: dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm chứa ceramide và kem chống nắng. Nếu cần tẩy tế bào chết, nên chọn sản phẩm có hoạt chất nồng độ thấp, dùng thưa và hỏi ý kiến bác sĩ da liễu.

Từ hạt cà phê thành ly cà phê, rồi từ bã cà phê thành một bước chăm da, nguyên liệu quen thuộc này có thể được dùng trọn vẹn hơn. Khi hiểu đúng tác dụng, chọn vùng da phù hợp và massage nhẹ nhàng, bã cà phê sau mỗi lần pha có thể trở thành một phần trong thói quen chăm sóc da tại nhà, gần gũi và tiết kiệm.