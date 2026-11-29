Một lát cắt quen thuộc trong dòng chảy văn hóa cà phê của thế hệ trẻ - Ảnh: HIỀN TRANG

Chiếc phin nhôm nhỏ giọt bên quán cóc vẫn là ký ức của nhiều thế hệ. Nhưng người trẻ hôm nay còn ngâm cà phê trong nước lạnh suốt nửa ngày, pha cùng cam, đào hay nước có ga. Truyền thống và hiện đại không loại trừ nhau, mà cùng làm phong phú ly cà phê Việt.

Giọt cà phê phin và cái thú chờ đợi xưa cũ

Không đơn thuần là một phương pháp pha chế, cà phê phin còn gắn liền với thói quen sinh hoạt và văn hóa thưởng thức của người Việt. Một chiếc phin nhôm, cà phê xay, nước nóng và khoảng thời gian chờ đợi từng giọt cà phê tạo nên một hình ảnh quen thuộc trong đời sống thường nhật.

Cà phê phin cho người uống cảm giác sống chậm, cái thú của sự đợi chờ. Người Việt uống cà phê phin ở mọi nơi từ trong quán, ở nhà, bên vệ đường, khi làm việc, gặp đối tác hay trò chuyện cùng bạn bè. Bên ly cà phê, người ta nhâm nhi, suy nghĩ và tìm thêm năng lượng cho ngày mới.

Điểm đặc trưng của cà phê phin nằm ở hương vị đậm đà, hương thơm đặc trưng cùng độ đắng và hậu vị kéo dài. Tùy vào loại hạt, mức độ rang xay, tỷ lệ cà phê và cách pha, mỗi ly cà phê có thể mang đến những sắc thái hương vị khác nhau. Đặc biệt, khi kết hợp cùng sữa đặc, đường, đá, cà phê phin tạo nên những thức uống quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Nét văn hóa cà phê truyền thống lắng đọng qua từng giọt phin đậm vị - Ảnh: TL

Cùng với sự thay đổi của nhịp sống đô thị, cà phê phin không đứng ngoài những thay đổi trong khẩu vị của thế hệ trẻ. Thay vì chỉ thưởng thức theo cách truyền thống, nhiều quán đã sáng tạo thêm các biến thể như cà phê muối, cà phê cốt dừa hay cà phê kem trứng.

Những cách kết hợp mới giúp thức uống quen thuộc có thêm diện mạo hấp dẫn, đồng thời mở rộng trải nghiệm cho người thưởng thức. Dù được biến tấu về nguyên liệu và cách trình bày, nền tảng hương vị cà phê vẫn được giữ lại như một yếu tố cốt lõi.

Khi người trẻ chờ nửa ngày để có ly cà phê lạnh uống nhanh

Nếu cà phê phin gắn với hình ảnh những giọt nước nóng chậm rãi chiết xuất qua lớp bột cà phê, thì cold brew lại mang đến một cách tiếp cận khác. Đây là phương pháp pha chế sử dụng nước lạnh hoặc nước ở nhiệt độ phòng để ngâm ủ cà phê trong thời gian dài, thường từ 12 đến 24 giờ tùy thuộc vào công thức và loại hạt.

Sau quá trình chiết xuất, hỗn hợp được lọc bỏ phần bã để thu được phần nước cà phê có hương vị đặc trưng.

Anh Trịnh Xuân Quang (25 tuổi, chủ quán Pan Cafe & Cake ở phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng) cho biết hai cách pha khác nhau ở nhiệt độ nước, thời gian và cách chiết xuất.

"Cà phê phin sử dụng nước nóng để chiết xuất trong thời gian ngắn, vì vậy thường mang đến hương vị đậm đà, rõ vị đắng và có độ dày nhất định. Trong khi đó, cold brew được ngâm ủ trong thời gian dài, tạo nên hương vị dịu nhẹ, thanh hơn và ít đắng hơn. Tuy nhiên, hương vị của mỗi phương pháp pha vẫn phụ thuộc vào loại hạt, mức độ rang, tỷ lệ pha và thời gian chiết xuất", anh Quang nói.

Không chỉ khác biệt về hương vị, cold brew còn phù hợp với nhiều cách thưởng thức hiện đại. Bên cạnh phiên bản nguyên bản dùng cùng đá, thức uống này có thể kết hợp với cam, chanh, đào hoặc các loại trái cây để tạo nên những biến thể có hương vị tươi mới. Một số công thức còn kết hợp cold brew với nước có ga, mang đến trải nghiệm khác biệt.

Cà phê ủ lạnh sự biến tấu tạo nên dòng chảy hương vị hiện đại - Ảnh: QUANG VINH

Sự đa dạng trong cách pha chế và trình bày cũng góp phần đưa cold brew trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ. Cà phê vì thế không chỉ được cảm nhận qua hương vị mà còn trở thành một trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân.

Hai cách chờ, chung một tình yêu cà phê

Sự xuất hiện của cold brew và nhiều phương pháp pha chế mới không đồng nghĩa với việc cà phê phin truyền thống dần mất đi vị trí vốn có. Cà phê phin vẫn giữ sức hấp dẫn từ hương vị đậm đà và thói quen thưởng thức đã ăn sâu vào đời sống; trong khi cold brew cùng các phương pháp pha chế hiện đại mở rộng giới hạn trải nghiệm, đáp ứng những thị hiếu mới. Hai cách tiếp cận tưởng chừng khác biệt thực chất cùng góp phần làm phong phú văn hóa cà phê Việt Nam.

Sự thay đổi còn thể hiện rõ qua không gian thưởng thức. Bên cạnh những quán cà phê vỉa hè bình dị, các mô hình specialty coffee, roastery với phong cách thiết kế tối giản và chú trọng chất lượng hạt cà phê ngày càng xuất hiện đa dạng.

Quán cà phê không còn đơn thuần là nơi dừng chân để uống một thức uống mà còn trở thành không gian làm việc, học tập, gặp gỡ và trao đổi ý tưởng. Mỗi người có thể lựa chọn một không gian phù hợp với nhu cầu, sở thích và phong cách sống của mình.

Từ những giọt cà phê phin chậm rãi đến những mẻ cà phê ủ lạnh, văn hóa thưởng thức đang tiếp tục vận động cùng sự thay đổi của đời sống. Người trẻ không nhất thiết phải lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, bởi mỗi phương pháp đều mang một giá trị và trải nghiệm riêng. Chính sự tiếp nối giữa thói quen quen thuộc và tinh thần sáng tạo đã giúp cà phê luôn mới mà vẫn giữ được vị trí trong đời sống văn hóa của nhiều thế hệ.