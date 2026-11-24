Với thế hệ trước, uống cà phê và trò chuyện cùng bạn bè vào mỗi sáng đã trở thành một hoạt động quen thuộc - Ảnh: TL

Gu mỗi thế hệ một khác, nhưng tình yêu cà phê vẫn được truyền lại từ chính căn bếp gia đình.

Mỗi ly cà phê, một nhịp sống

Sáu giờ sáng, bà Trần Thị Toàn (80 tuổi, TP Đà Nẵng) bắt đầu ngày mới như mọi hôm: một ly cà phê sữa, một tờ báo. Thói quen ấy bà giữ đã lâu và chưa muốn đổi.

"Bà thích cà phê sữa vì có vị đắng nhẹ hòa với vị ngọt, béo của sữa, uống cảm thấy vừa miệng. Bà không quen với những loại cà phê được pha chế cầu kỳ, quen với hương vị này rồi", bà nói.

Cùng là cà phê, nhưng mỗi thế hệ lại uống theo một cách riêng. Và mỗi cách uống phản ánh một nhịp sống.

Với thế hệ của bà Toàn, cà phê là để thưởng thức. Người ta có thời gian ngồi lâu bên ly cà phê, đọc báo, trò chuyện cùng bạn bè mỗi sáng.

Đến tuổi trung niên, cà phê trở thành một nếp kỷ luật. Ông Huỳnh Công Cửu (54 tuổi, TP Đà Nẵng) nhiều năm nay chỉ uống cà phê đen, vị đắng đậm, không pha thêm gì nhiều. Dù công việc bận rộn hay đêm trước ngủ muộn, ông vẫn cố dành thời gian cho ly cà phê trước khi bắt đầu ngày làm việc.

Người trẻ thường thích uống cà phê theo nhiều kiểu biến tấu mới lạ - Ảnh: KHÁNH LY

Sự khác biệt còn thể hiện ở cách thưởng thức. Nếu thế hệ ông bà, ba mẹ có thể dành nhiều thời gian nhâm nhi cà phê, thì với những người đang trong độ tuổi lao động, thức uống này đôi khi còn gắn với nhu cầu tỉnh táo, tập trung, hay đôi khi là giải tỏa áp lực công việc.

Anh Huỳnh Quốc Đạt (30 tuổi, TP Đà Nẵng) cho biết cà phê đen vẫn là lựa chọn của anh trong những lúc cần tập trung, nhưng khẩu vị cũng linh hoạt theo tâm trạng và thời điểm. Anh Đạt cho biết: "Tôi thích nhiều loại lắm, thỉnh thoảng thì thích vị béo, lúc căng thẳng thì thích ngọt một chút, còn khi cần tỉnh táo thì uống cà phê đen đậm. Tôi không quá khó tính trong việc lựa chọn thức uống đâu, miễn ngon là được".

Từ ly cà phê sữa của bà, ly đen đậm của người trung niên đến những ly biến tấu của người trẻ, cà phê đã đổi vai theo từng thế hệ: từ thú thưởng thức, thành nếp sinh hoạt, rồi thành thức uống theo cảm xúc. Nhưng dù ở vai nào, cà phê vẫn có mặt trong đời sống hằng ngày của cả ba thế hệ.

Tình yêu cà phê từ nếp sinh hoạt gia đình

Dẫu gu cà phê có khác nhau, nhưng chính không gian sinh hoạt chung lại là nơi ươm mầm cho tình yêu cà phê tiếp nối qua từng thế hệ. Với nhiều người trẻ, cà phê không tự nhiên bước vào đời sống như một trào lưu, mà đã hiện hữu từ ký ức tuổi thơ qua thói quen của ông bà, cha mẹ mỗi sớm mai.

Ở An Giang, Nguyễn Hải Dương (21 tuổi) lớn lên giữa mùi cà phê của nhà mình. Gia đình anh kinh doanh cà phê hạt, nên ông bà, ba mẹ và Hải Dương đều quen uống loại cà phê nguyên chất do chính người nhà rang xay.

Thứ cà phê ấy nhạt màu và nhẹ vị hơn ngoài tiệm nên thuở đầu cả nhà còn chưa quen, nhưng rồi dần thành thức uống mỗi ngày. Dương cho rằng chính từ đó anh biết quan tâm đến chất lượng ly cà phê, dù hương vị đã khác ông bà, cha mẹ.

Khác nhau là vậy, nhưng các thế hệ trong nhà Dương không đóng khung mình trong khẩu vị riêng. Dương từng thử ly cà phê sữa vợt nóng của ông bà, ly cà phê phin của ba mẹ, và thấy chúng thơm, đậm đà, có nét riêng. Ngược lại, ba mẹ Dương cũng nếm thử ly phin sữa hạnh nhân, cà phê muối của con với sự cởi mở. Ba mẹ anh còn khá thích cà phê muối.

Gia đình Dương ít khi đủ đầy, bởi anh đi học xa, ông bà ở riêng, ba mẹ bận đi làm. Vì thế, việc uống cà phê chung thường chỉ có vào những ngày lễ. Nhưng chính sự hiếm hoi ấy khiến mỗi lần quây quần thêm quý giá.

Cùng nhau uống cà phê là dịp để kết nối các thành viên trong gia đình - Ảnh: CHUNG THANH HUY

Và như mọi thói quen, gu cà phê cũng có thể đổi thay theo năm tháng. Dương nghĩ rằng hiện tại mình mê những hương vị mới lạ, nhưng khi trưởng thành hơn, có thể anh sẽ tìm về cà phê truyền thống. Anh cũng đã nghĩ về một ngày có nhiều thời gian hơn: "Biết đâu sau này tôi lại có thói quen uống cà phê thong thả mỗi sáng giống ông bà."