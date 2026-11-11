Bơm thêm gần 50.000 tỉ đồng cho thị trường, tạo dư địa giảm lãi suất

Trước mắt, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ hoán đổi ngoại tệ 6 tháng với 2 tỉ USD để bơm thêm tiền đồng cho nền kinh tế - Ảnh: T.L

Ngân hàng Nhà nước tiếp sức để giảm lãi suất cho vay

Trao đổi với báo chí ngày 11-11, bà Nguyễn Linh Phương - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) - cho biết thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước vừa triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng, với quy mô trước mắt 2 tỉ USD.

Nghiệp vụ này giúp các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn, ổn định thanh khoản tiền đồng trong thời gian dài, qua đó ổn định thị trường tiền tệ, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm dương lịch và trước Tết Nguyên đán.

Đồng thời, nghiệp vụ này bổ sung nguồn vốn tiền đồng cho hệ thống trong thời gian tương đối dài và chi phí thấp hơn, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng ổn định và giảm lãi suất cho vay, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

"Các tổ chức tín dụng đã hưởng ứng tích cực nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng của Ngân hàng Nhà nước.

Trước mắt, riêng ngày 9-11, gần 50.000 tỉ đồng được cung ứng thêm cho hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ này" - bà Phương cho biết.

Cũng theo bà Phương, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố triển khai, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng đã giảm về mức tương đương mức Ngân hàng Nhà nước chào giao dịch. Lãi suất hoán đổi ngoại tệ các kỳ hạn 3 tháng trở lên cũng có xu hướng giảm.

Những diễn biến này cho thấy giải pháp này đã bước đầu có tác động tích cực, góp phần ổn định kỳ vọng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để giảm mặt bằng lãi suất.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ. Trong đó, nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sẽ được triển khai với quy mô, kỳ hạn và thời điểm phù hợp.

Các công cụ này được kết hợp với các giải pháp điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng, hướng đến mục tiêu duy trì thanh khoản, bổ sung nguồn vốn tiền đồng cho hệ thống ở mức độ phù hợp, hỗ trợ ổn định và giảm mặt bằng lãi suất.

Bà Phương nhấn mạnh các giải pháp điều hành nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời hỗ trợ ổn định thị trường ngoại tệ, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Chỉ riêng ngày 9-11, thêm 50.000 tỉ đồng được cung ứng cho thị trường - Ảnh: T.L

Hạ chi phí vốn, bớt áp lực tăng lãi suất huy động

Ông Trần Chí Thanh - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối nguồn vốn và ngoại hối Ngân hàng Quốc tế (VIB), đánh giá việc triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng là bước đi chủ động, kịp thời của Ngân hàng Nhà nước khi nhu cầu vốn thường tăng cao vào cuối năm.

Theo ông Thanh, bên cạnh nghiệp vụ thị trường mở có kỳ hạn kéo dài đến 3 tháng, nguồn vốn từ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng giúp các ngân hàng chủ động cân đối vốn trong thời gian dài hơn, bao phủ cả dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

VIB là một trong những ngân hàng tham gia đợt hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng đầu tiên. Nguồn vốn này giúp ngân hàng cân đối thanh khoản cuối năm, tiếp tục đẩy mạnh tín dụng cho doanh nghiệp và cá nhân.

Ông Thanh phân tích, một số ngân hàng đang huy động vốn nước ngoài thông qua các khoản vay hợp vốn quốc tế. Để đưa nguồn vốn này vào sử dụng trong nước, ngân hàng phải tính cả chi phí huy động ngoại tệ và chi phí hoán đổi sang tiền đồng.

Do đó, việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện hoán đổi ngoại tệ với chi phí hợp lý sẽ giúp giảm tổng chi phí vốn. Nếu quy mô cung ứng đủ lớn, nghiệp vụ này còn có thể giảm áp lực tăng lãi suất huy động trong nước.

Bên cạnh đó, ông Thanh kỳ vọng phương án mua ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước vừa công bố sẽ phát huy tác dụng khi nguồn cung ngoại tệ từ kiều hối và xuất khẩu tăng vào cuối năm.

Việc mua ngoại tệ khi điều kiện thuận lợi vừa giúp tăng dự trữ ngoại hối, vừa bổ sung tiền đồng cho thị trường, tạo thêm dư địa giảm lãi suất.

Theo ông, chính sách hoán đổi ngoại tệ còn góp phần khuyến khích các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thu hút nguồn vốn từ nước ngoài, đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ tăng trưởng.

Cùng quan điểm, ông Vũ Minh Trường - Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), cho rằng kỳ hạn 6 tháng giúp các ngân hàng yên tâm hơn khi lập kế hoạch thanh khoản.

Nếu thực hiện từ tháng 11-2026, giao dịch sẽ đáo hạn vào tháng 5-2027, qua hai thời điểm quan trọng đối với thanh khoản hệ thống là cuối năm tài chính và dịp Tết Nguyên đán.

Ông Trường đánh giá mức chi phí hoán đổi 2,25% trong đợt vừa qua là hợp lý, giúp các ngân hàng có thêm điều kiện giảm chi phí vốn, từ đó tạo dư địa giảm lãi suất.

Với VPBank, ngân hàng có quy mô vay vốn quốc tế lớn, việc được hoán đổi ngoại tệ với chi phí thấp hơn trước giúp giảm chi phí chuyển đổi nguồn vốn sang tiền đồng.

Theo ông Trường, đây là những điều kiện tốt để VPBank có thể giảm lãi suất theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước mua USD, thêm tiền đồng cho nền kinh tế Từ 11-11, Ngân hàng Nhà nước triển khai mua USD với giá 25.500 đồng/USD, mở thêm kênh cung ứng tiền đồng cho các ngân hàng trong cao điểm cuối năm.



