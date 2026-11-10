Bộ trưởng Bộ Xây dựng lý giải duy trì vốn đối ứng địa phương khi làm 3 cao tốc khoảng 162.393 tỉ đồng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 10-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Đề nghị quan tâm giải phóng mặt bằng, khả năng cân đối vốn địa phương

Nêu ý kiến, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bày tỏ đồng tình với việc đầu tư xây dựng 3 cao tốc này.

Song ông đề nghị quan tâm vấn đề giải phóng mặt bằng. Bởi việc giải tỏa, vùng dân bị ảnh hưởng của dự án lớn, phạm vi nhiều, nên chính quyền địa phương cần quan tâm hơn dân trong vùng bị giải tỏa, hạn chế thu hồi đất rừng, đất trồng lúa...

"Có chỗ hơn 1.000 hộ bị ảnh hưởng, tái định cư cũng rất nhiều nên chính quyền địa phương cần quan tâm, đảm bảo các tuyến đạt hiệu quả cao nhất", ông lưu ý.

Để dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) đề nghị xem xét mức tham gia của ngân sách địa phương phù hợp với khả năng cân đối thực tế của Lai Châu.

"Tôi đồng tình với cách tiếp cận ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cùng tham gia đầu tư. Nhưng với Lai Châu, cần cân nhắc kỹ mức đóng góp trong tương quan với nguồn lực và những nhiệm vụ thiết yếu tỉnh đang phải bảo đảm", bà nêu quan điểm.

Bà đề nghị Chính phủ rà soát đầy đủ khả năng cân đối, nghiên cứu tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, kể cả phương án Trung ương bảo đảm toàn bộ vốn dự án nếu điều kiện cho phép, trên cơ sở đó, trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án phù hợp...

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) đồng tình với đại biểu Việt Nga, nhất là với Lai Châu, trong điều kiện thu ngân sách địa phương hằng năm hạn chế. Ông đề nghị Chính phủ rà soát, xác định mức vốn của địa phương tham gia phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh.

Quang cảnh phiên thảo luận - Ảnh: QUỐC HỘI

Yên tâm về nguồn vốn triển khai

Giải trình sau đó về tốc độ thiết kế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay cả 3 dự án cao tốc đều tuân thủ nguyên tắc phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế.

Tại vùng miền núi có địa hình khó khăn, độ dốc lớn (đặc biệt đoạn Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có chênh cao địa hình trên 1.000m), tốc độ thiết kế 4 làn xe được lựa chọn là 80 km/h để đảm bảo kỹ thuật và an toàn. Với các đoạn qua vùng đồng bằng, tốc độ thiết kế đảm bảo từ 100 đến 120 km/h.

Cả 3 tuyến cao tốc được lựa chọn trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, điều kiện địa hình, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các khu vực nhạy cảm về môi trường tự nhiên, xã hội, danh lam thắng cảnh, đất quốc phòng và hạn chế tối đa chi phí giải phóng mặt bằng.

Về khả năng cân đối vốn địa phương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết ngân sách trung ương đã ưu tiên cân đối, bố trí 119.398 tỉ đồng trên tổng số hơn 162.393 tỉ đồng (đạt tỉ lệ khoảng 75%).

Với nguồn vốn còn lại, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu cân đối bố trí. Đồng thời qua thực tiễn triển khai các dự án giai đoạn trước (như tuyến Cần Thơ - Cà Mau), nhờ tiết kiệm thông qua đấu thầu, chỉ định thầu và dự phòng kinh phí nên chi phí thực tế có thể giảm đáng kể.

"Do đó các địa phương và đại biểu Quốc hội có thể yên tâm về nguồn vốn triển khai", Bộ trưởng cho biết.

Về vai trò cơ quan chủ quản và vốn đối ứng địa phương, Bộ trưởng nêu rõ hiện có 15 địa phương được giao làm cơ quan chủ quản thi công các tuyến cao tốc và đều bố trí ngân sách địa phương tham gia (gồm Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Gia Lai, Nghệ An, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên).

Một số tỉnh miền núi dù điều kiện khó khăn vẫn cam kết đóng góp 50% đến 100% kinh phí giải phóng mặt bằng.

"Việc duy trì chính sách này đảm bảo sự đồng bộ, bình đẳng giữa các địa phương trong quá trình triển khai. Hai địa phương Quảng Ngãi và Lai Châu là cơ quan chủ quản 2 dự án cao tốc và đã đồng ý đề xuất bỏ ra 50% tiền giải phóng mặt bằng", Bộ trưởng nói thêm.