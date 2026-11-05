Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ tăng mức phạt tiền với vi phạm nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 5-11, Quốc hội thảo luận dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ.

"Có biên bản nghiệm thu không đồng nghĩa với mọi nguy cơ mất an toàn đã được loại trừ"

Với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được sửa đổi theo hướng bãi bỏ yêu cầu cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng, chuyển sang cơ chế là chủ đầu tư, chủ sở hữu tự tổ chức nghiệm thu.

Ghi nhận mục tiêu của dự thảo khi giảm thời gian, chi phí và chuyển mạnh sang hậu kiểm nhưng đại biểu Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) cho rằng cần phân biệt rõ thẩm định thiết kế, nghiệm thu của chủ đầu tư và kiểm tra kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền.

Bà nói một công trình có thiết kế đúng không đồng nghĩa với việc thi công đúng, có thiết bị không đồng nghĩa với thiết bị hoạt động hiệu quả, có biên bản nghiệm thu không đồng nghĩa với mọi nguy cơ mất an toàn đã được loại trừ. Thực tiễn đã có những bài học rất đắt giá.

Bà đề nghị làm rõ phạm vi hậu kiểm, thẩm quyền, phương thức kiểm tra, trách nhiệm cung cấp hồ sơ và biện pháp xử lý khi phát hiện nghiệm thu không đúng thiết kế.

Đồng thời có thể nghiên cứu phân loại theo mức độ rủi ro với 2 nhóm:

Nhóm công trình nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, điều kiện thoát nạn phức tạp cần có cơ chế kiểm chứng độc lập trước khi đưa vào sử dụng.

Nhóm còn lại có thể áp dụng tự nghiệm thu kết hợp hậu kiểm, kiểm tra xác suất và đột xuất. Tiêu chí phân loại phải thống nhất, tránh áp dụng tùy nghi giữa các địa phương.

Với nhà chung cư thuộc diện phải kiểm tra nghiệm thu xây dựng, đại biểu Cao Mạnh Linh (Thanh Hóa) nhận thấy việc bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu PCCC chưa thực sự giảm thời gian cho doanh nghiệp.

Bởi cơ quan chức năng vẫn phải đối chiếu thiết kế, kiểm tra hiện trạng hoặc vận hành thử hệ thống.

Để giải quyết bài toán, ông đề xuất quy định việc kiểm tra giải pháp an toàn PCCC của cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ được thực hiện trong cùng thủ tục với kiểm tra nghiệm thu xây dựng.

Riêng đối với nhà chung cư, ông đề nghị cần công khai tình trạng đủ điều kiện bàn giao để người mua có thể tra cứu trước khi nhận nhà.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Sẽ tăng mức phạt tiền với một số hành vi vi phạm

Giải trình sau đó, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - cho biết thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC với công trình, phương tiện giao thông đã được bãi bỏ theo nghị quyết 66.18 của Chính phủ.

Theo đó dự luật bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC. Việc kiểm soát, bảo đảm an toàn PCCC và trách nhiệm trong quản lý, xử lý vi phạm được bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện.

Cụ thể pháp luật hiện hành đã có đầy đủ quy định, đồng thời dự luật cũng bổ sung một số yêu cầu đối với trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện... khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Đây là những nội dung quan trọng để thực hiện công tác hậu kiểm, thanh tra, quản lý, xử lý vi phạm sau này.

Trước băn khoăn về vấn đề xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình vi phạm sau khi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng khẳng định hiện đã có đầy đủ chế tài, cả về hành chính lẫn hình sự.

Đặc biệt, Quốc hội đang thảo luận và dự kiến thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) tại kỳ họp này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay sau khi 2 luật được thông qua, bộ sẽ tham mưu, báo cáo Chính phủ sửa đổi nghị định 106 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt đối với các hành vi không tổ chức nghiệm thu về PCCC, nghiệm thu PCCC không đúng quy định, không đúng thiết kế PCCC đã được thẩm định theo hướng tăng mức phạt tiền với các hành vi này.

Đồng thời bổ sung các quy định về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm.

Như buộc dừng thi công, khai thác, sử dụng công trình, phương tiện, buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, buộc thi công công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện theo đúng thiết kế PCCC đã được thẩm định, buộc tổ chức nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định.

Bổ sung các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn trong trường hợp không thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Như yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở, yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, niêm phong công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở, tạm dừng đăng kiểm, tạm dừng đăng ký phương tiện giao thông.