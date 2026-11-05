Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Quốc hội sẽ xem xét điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

tác giả
THÀNH CHUNG
và 1 tác giả khác
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
TIẾN LONG
TIẾN LONG

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2, trong đó sẽ xem xét việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Quốc hội thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 2 - Ảnh 1.

Quốc hội biểu quyết thông qua bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2 - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 5-11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2.

Bổ sung nhiều nội dung quan trọng

Trước đó, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2.

Theo đó, bổ sung 6 nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Cụ thể gồm xem xét thông qua nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự rút gọn.

Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc gồm cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Xem xét, thảo luận và quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp về 2 nội dung gồm:

Báo cáo của Chính phủ về một số vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Cùng với đó điều chỉnh tên gọi, phạm vi, hình thức quyết nghị với nội dung xem xét thông qua nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 107/2023 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp.

Theo ông Lê Quang Mạnh, Chính phủ cũng đề xuất bổ sung vào nghị quyết kỳ họp một số nội dung gồm:

Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết 19 của Quốc hội.

Quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Do thời gian từ nay đến kết thúc đợt 1 kỳ họp không còn nhiều, để tránh việc điều chỉnh chương trình nhiều lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung các nội dung trên để Quốc hội xem xét, quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp.

Nếu hồ sơ tài liệu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, trong đó với nội dung về điều chỉnh địa giới thì đề nghị bố trí trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ, hội trường theo trình tự, thủ tục quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh thời gian và cách thức tiến hành một số nội dung trong chương trình cho phù hợp.

Theo chương trình kỳ họp thứ 2 được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13-11, giữ nguyên thời gian bế mạc vào ngày 21-11.

Hà Nội thống nhất điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính với tỉnh Phú Thọ

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã tán thành phương án sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó có 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171,15ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, 742,32ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Bổ sung 1.338ha và 1.057 người vào xã Ba Vì, 2.668,38ha vào xã Yên Xuân, Hà Nội.

Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cũng như phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo nghị quyết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Quốc hội sẽ xem xét điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ - Ảnh 3.Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung hình thức xử phạt ‘lao động phục vụ cộng đồng’

Thảo luận về sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính, một số đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động phục vụ cộng đồng, trong đó có thể áp dụng với các vi phạm về giao thông.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THÀNH CHUNG - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Phú Thọ cao tốc điều chỉnh địa giới hành chính Chính phủ Quốc hội

    Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất