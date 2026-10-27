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Đề xuất 'bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về PCCC': Sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn tự nghiệm thu

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết bộ tài liệu hướng dẫn được xây dựng theo hướng 'cầm tay chỉ việc'. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư sẽ nghiên cứu để tổ chức tự nghiệm thu phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của cơ sở mình.

Đề xuất 'bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về PCCC': Sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn tự nghiệm thu - Ảnh 1.

Việc bỏ thủ tục hành chính kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, đã chuyển phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" - Ảnh: HỒNG QUANG

Dự án Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (sửa đổi) đang được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2.

Chiều 27-10, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) thông tin thêm với Tuổi Trẻ về đề xuất "bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC" của cơ quan quản lý chuyên ngành. Trong đó bao gồm cơ quan công an, cơ quan quản lý xây dựng và cơ quan đăng kiểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giảm bớt các khâu thủ tục không cần thiết, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC nhằm hướng tới giảm bớt các khâu thủ tục không cần thiết, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp. Phương án trên đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia xây dựng công trình.

Trước đây, sau khi chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu về PCCC sẽ gửi hồ sơ đề nghị cơ quan công an thực hiện kiểm tra kết quả nghiệm thu trên, nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định.

"Việc thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC có thể phát sinh thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ, phối hợp kiểm tra và hoàn thiện các yêu cầu liên quan", theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Khi thủ tục này được bãi bỏ, chủ đầu tư có thể chủ động xây dựng kế hoạch nghiệm thu, bố trí nguồn lực và tổ chức các công việc để hoàn thành công trình phù hợp với tiến độ thực tế trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về PCCC và chịu trách nhiệm pháp lý toàn diện trước pháp luật về kết quả đó.

Sau khi đã tổ chức nghiệm thu về PCCC đảm bảo yêu cầu, chủ đầu tư có văn bản thông báo gửi cơ quan quản lý về PCCC hoặc khai báo trên cơ sở dữ liệu về việc cơ sở đã tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Kết quả nghiệm thu được chủ đầu tư thể hiện bằng hồ sơ, văn bản, được lưu tại cơ sở để phục vụ công tác hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết.

Sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn tự nghiệm thu

Việc bỏ thủ tục hành chính kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, đã chuyển phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, việc thông báo, khai báo kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đã tạo dữ liệu đầu vào cho cơ quan quản lý theo dõi, lựa chọn trường hợp kiểm tra.

Để việc tự nghiệm thu của chủ đầu tư được thuận lợi, bảo đảm đánh giá đầy đủ các nội dung, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ban hành tài liệu hướng dẫn tự nghiệm thu.

Trên cơ sở tài liệu tham khảo, chủ đầu tư sẽ nghiên cứu để tổ chức tự nghiệm thu phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của cơ sở mình.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết bộ tài liệu hướng dẫn được xây dựng theo hướng "cầm tay chỉ việc", đặc biệt có các biểu mẫu nhằm ghi nhận lại các kết quả đã kiểm tra, đánh giá trong quá trình nghiệm thu của chủ đầu tư.

Đơn vị quản lý chuyên ngành đánh giá lợi ích mang lại là giảm khối lượng công việc hành chính, tối ưu hóa nguồn lực cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí cho việc lập và hoàn thiện hồ sơ phục vụ riêng cho thủ tục kiểm tra nghiệm thu, giảm thời gian phối hợp giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

Qua đó, góp phần hạn chế nguy cơ chậm trễ trong kế hoạch đưa công trình vào khai thác, sử dụng do phải chờ hoàn thành một khâu thủ tục hành chính.

Đặc biệt đối với các dự án có quy mô lớn, nhiều hạng mục kỹ thuật và nhiều nhà thầu tham gia, việc chủ động tổ chức nghiệm thu theo từng hạng mục, giai đoạn giúp doanh nghiệp nâng cao tính linh hoạt trong điều hành, phối hợp và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.

Đề xuất 'bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về PCCC': Sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn tự nghiệm thu - Ảnh 2.

4 quy định mới trong dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: HỒNG QUANG

Đề xuất 'bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về PCCC': Sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn tự nghiệm thu - Ảnh 4.Cơ quan soạn thảo nói về đề xuất bỏ thủ tục phục hồi hoạt động sau khi khắc phục vi phạm PCCC

Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẳng định việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động không đồng nghĩa với việc hạ thấp các yêu cầu an toàn hay miễn trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: nghiệm thu phòng cháy chữa cháy thủ tục nghiệm thu công trình Cứu nạn cứu hộ

    Dòng sự kiện: Phòng cháy chữa cháy

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