Cơ quan soạn thảo nói về đề xuất bỏ thủ tục phục hồi hoạt động sau khi khắc phục vi phạm PCCC

Bản chất của quy định mới là chuyển từ tiền kiểm sau khắc phục sang hậu kiểm - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động là một trong những nội dung mới được đề xuất trong dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đi cùng đó là cơ chế hậu kiểm chặt chẽ hơn, đặt trách nhiệm rõ ràng lên chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp.

Dự án luật được trình Quốc hội ngày 26-10.

Không đồng nghĩa với việc hạ thấp các yêu cầu an toàn hay miễn trừ trách nhiệm

Theo đó, đối với cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, sau khi khắc phục các vi phạm, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện hoặc chủ hộ gia đình không phải đề nghị người có thẩm quyền xem xét, quyết định phục hồi hoạt động.

Thay vào đó, các chủ thể này được đưa cơ sở, phương tiện giao thông hoặc hộ gia đình vào hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả khắc phục và báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan quản lý trực tiếp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các giải pháp kỹ thuật đã áp dụng phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động (khoản 7 Điều 55 - theo dự thảo).

Thông tin với Tuổi Trẻ, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẳng định việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động không đồng nghĩa với việc hạ thấp các yêu cầu an toàn hay miễn trừ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm.

Bản chất của quy định mới là chuyển đổi phương thức quản lý từ kiểm tra để cấp phép phục hồi hoạt động (tiền kiểm sau khắc phục) sang xác định rõ trách nhiệm tự khắc phục và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, chủ hộ gia đình (hậu kiểm).

Cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình chỉ được phép vận hành, hoạt động sau khi các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ đã được loại trừ hoặc vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đã được khắc phục, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.

Nhà đầu tư, chủ cơ sở cần lưu ý gì?

Để quy định mới được thực thi hiệu quả trên thực tế, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã hoàn thiện các quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, chủ hộ gia đình trong việc phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình đang bị đình chỉ hoạt động.

Sau khi hoàn thành việc khắc phục vi phạm, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, chủ hộ gia đình được quyền đưa cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình vào hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, chủ hộ gia đình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về kết quả khắc phục vi phạm đó. Nếu đưa vào hoạt động khi chưa khắc phục xong hoặc khắc phục không đạt yêu cầu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đồng thời, sau khi hoàn thành việc khắc phục và đưa cơ sở vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, chủ hộ gia đình có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản đến cơ quan quản lý trực tiếp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để ghi nhận và phục vụ quản lý, kiểm tra.

Cùng đó, không chỉ dừng lại ở thời điểm đưa cơ sở hoạt động trở lại mà còn phải duy trì các giải pháp kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy đã áp dụng trong suốt quá trình hoạt động. Việc thiếu kiểm tra, giám sát, không duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy sau khi đã khắc phục sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Để thích ứng và tuân thủ đúng quy định mới, cần rà soát, lập danh mục chi tiết các vi phạm về phòng cháy chữa cháy đã được cơ quan chức năng chỉ ra. Từ đó trực tiếp khắc phục hoặc lựa chọn các đơn vị tư vấn, thi công có đủ năng lực để khắc phục vi phạm theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành khắc phục, cần lập báo cáo bằng văn bản nêu rõ chi tiết các nội dung đã khắc phục và gửi về cơ quan quản lý trực tiếp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, thường xuyên tự kiểm tra nhằm duy trì điều kiện an toàn trong suốt quá trình hoạt động.

"Cắt giảm thủ tục là để giảm gánh nặng hành chính, chi phí tuân thủ và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp. An toàn phòng cháy chữa cháy vẫn là yêu cầu không thay đổi", theo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

4 quy định mới trong dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: HỒNG QUANG

