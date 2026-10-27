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17 cảnh sát Việt Nam thi đấu tại Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam gồm 17 thành viên đến từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an các địa phương tham gia huấn luyện tập trung, rèn luyện thể lực, sức bền, tốc độ và kỹ thuật nhằm đạt kết quả thi đấu cao nhất.

17 cảnh sát Việt Nam thi đấu tại Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 1.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - phát biểu - Ảnh: MINH TUÂN

Ngày 27-10, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổng duyệt, báo cáo kết quả huấn luyện Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam trước khi lên đường tham gia Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm nay do Liên đoàn Thể thao quốc tế lính chữa cháy và cứu nạn tổ chức tại Azerbaijan.

Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam gồm 17 thành viên đến từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an các địa phương tham gia huấn luyện tập trung, rèn luyện thể lực, sức bền, tốc độ và kỹ thuật nhằm đạt kết quả thi đấu cao nhất.

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an Việt Nam cử đội tuyển nam tham gia Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đội tuyển tham gia 4 nội dung là: leo thang móc, vượt chướng ngại vật 100m, tiếp sức 4 x 100m và triển khai chữa cháy.

Qua huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đội tuyển cơ bản đáp ứng yêu cầu tham gia thi đấu, thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội. Bên cạnh đó quá trình huấn luyện còn gặp khó khăn do thời tiết, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa hoàn toàn sát điều kiện thi đấu quốc tế.

17 cảnh sát Việt Nam thi đấu tại Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 2.

Qua huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đội tuyển cơ bản đáp ứng yêu cầu tham gia thi đấu, thể lực, kỹ thuật - Ảnh: MINH TUÂN

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự nỗ lực của ban huấn luyện và các vận động viên.

Ông nhấn mạnh giải đấu là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh yêu cầu đội tuyển tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, duy trì phong độ, bảo đảm an toàn. Quá trình tham gia thi đấu cần quyết tâm, chấp hành nghiêm quy định của ban tổ chức và pháp luật nước sở tại.

Sau giải đấu, ban huấn luyện cần đánh giá thực chất kết quả, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tuyển chọn và huấn luyện vận động viên trong thời gian tới.

17 cảnh sát Việt Nam thi đấu tại Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 3.

Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam gồm 17 thành viên đến từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an các địa phương tham gia huấn luyện tập trung - Ảnh: MINH TUÂN

17 cảnh sát Việt Nam thi đấu tại Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 4.Lính cứu hỏa ngược dòng lửa cứu người

Hơn 2.300 lượt cứu nạn cứu hộ với 4.065 nạn nhân được đưa ra an toàn khỏi hiện trường các sự cố trong cả năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026. Phía sau mỗi người thoát nạn, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng ngược dòng lửa cứu người.

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HỒNG QUANG
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