Con đường trên bức bích họa bị đặt câu hỏi về khả năng gây nhầm lẫn cho người đi đường - Ảnh: M.V

Những ngày qua, hình ảnh bức bích họa được chia sẻ nhiều kèm bình luận lo ngại.

Theo các ý kiến này, hai con đường mới vẽ trong bức bích họa có thể khiến người đi đường nhầm tưởng là đường thật, nhất là vào ban đêm. Nhiều người cho rằng cách vẽ này làm người đi đường giật mình, nhầm lẫn, dẫn đến tai nạn.

Ngày 27-11, ghi nhận tại hiện trường cho thấy con đường trong tranh không tạo hiệu ứng 3D như các ảnh đăng trên mạng.

Những ảnh này được chụp từ mép đường đối diện, ống kính gần ngang tầm mặt đường nên dễ gây hiểu nhầm về hiệu ứng không gian ba chiều. Khi chạy xe trên đèo, phần đường trong tranh hiện ra như một mảng màu phẳng trên mặt tường chắn.

Khu vực vẽ bích họa cũng là đoạn đường thẳng, không nằm ngay điểm giao, không dễ gây nhầm lẫn về một con đường đấu nối.

Bức bích họa trên đèo Prenn Đà Lạt dù chưa hoàn thành nhưng đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: M.V

Chị Nguyễn Sang (cư dân Đà Lạt) cho biết: "Ban đầu tôi xem ảnh trên mạng cứ nghĩ giống tranh 3D. Nếu đúng thế thì đáng lo thật. Khi tôi ra đến nơi xem tận mắt thì thấy khác hoàn toàn với suy nghĩ trước đó cũng như hình ảnh trên mạng".

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, toàn bộ tuyến đèo Prenn được thắp sáng bằng đèn cao áp, dưới các cột đèn có các dải phản quang nên bức vẽ không thể gây ra ảo giác dẫn đến tai nạn.

Bức vẽ hiện chưa hoàn thiện. Khi hoàn thiện, phần chân bức vẽ sẽ có vạch phản quang đúng quy chuẩn an toàn giao thông. Do đó, bức vẽ sẽ tạo điểm nhấn vui vẻ ở cửa ngõ Đà Lạt nhưng vẫn bảo đảm an toàn.

Khi bức bích họa xuất hiện thêm 2 con đường thì tranh luận càng nhiều - Ảnh: M.V

Với lo ngại người dân và du khách dừng xe chụp ảnh, đại diện UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết sẽ có cảnh báo để không dừng xe chụp ảnh trái quy định, gây mất an toàn giao thông.

Bức bích họa dài khoảng 100m dọc taluy dương đèo Prenn. Đây là một phần của hoạt động chỉnh trang cửa ngõ Đà Lạt dịp Festival hoa Đà Lạt.

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra việc thi công bức bích họa - Ảnh: M.V