Nếu muốn tiết kiệm, du khách nên chọn những quán ăn địa phương hoặc đi xe buýt trên những chặng ngắn, kiểm tra mức tỉ giá mới nhất trước chuyến đi - Ảnh: THÀNH NAM

Báo Nhật Financial Field cho hay nhiều người từng nghe rằng ở Việt Nam, chỉ với 10.000 yen cũng có thể "sống được vài ngày", vì chi phí ăn uống và đi lại thấp hơn ở Nhật Bản.

Chi phí tùy vào lựa chọn quán ăn và phương tiện giao thông

Tuy nhiên, báo này phân tích, chi tiêu thay đổi đáng kể tùy địa điểm ăn uống và phương tiện giao thông mà du khách chọn lựa.

Theo gợi ý, tại các quán ăn bình dân địa phương, một tô phở có giá khoảng 300 yen (khoảng 48.000 đồng), trong khi một ổ bánh mì Việt Nam khoảng 200 yen (khoảng 32.000 đồng). Một ly cà phê tại quán địa phương có thể có giá khoảng 150 yen (khoảng 24.000 đồng).

Chẳng hạn, nếu ăn bánh mì vào bữa sáng và phở vào bữa trưa, tổng chi phí khoảng 500 yen (khoảng 80.000 đồng).

Nếu dùng bữa tối tại quán ăn bình dân, tổng chi phí ăn uống trong một ngày có thể được giữ ở mức khoảng 800-1.000 yen (khoảng 129.000 đến 162.000 đồng)

Chi phí đi lại cũng tương đối rẻ. Với xe máy công nghệ, những chuyến đi quãng ngắn đôi khi chỉ tốn khoảng 100-200 yen.

Giá cả chuyến đi thực tế còn tùy thành phố, khoảng cách và thời điểm đặt chuyến.

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Trang này đặt vấn đề cầm 10.000 yen (khoảng 1,65 triệu đồng), nếu chỉ tính tiền ăn uống và đi lại, số ngày sử dụng được sẽ khác nhau tùy cách chi tiêu.

Với "phong cách tiết kiệm", ưu tiên quán ăn đường phố hoặc quán bình dân, chi phí ăn uống khoảng 800 yen/ngày và đi lại bằng xe máy công nghệ hoặc xe buýt khoảng 200-300 yen/ngày. Tổng cộng khoảng 1.000-1.100 yen/ngày. Như vậy, 10.000 yen có thể dùng khoảng 9-10 ngày, hoặc lấy mức tham khảo 8-10 ngày nếu tính những ngày tiêu vượt mức.

Với "phong cách tiêu chuẩn - thoải mái", trong đó du khách ăn tại nhà hàng, quán cà phê có máy lạnh và di chuyển bằng ô tô, chi phí ăn uống khoảng 2.000 yen/ngày, đi lại khoảng 800 yen. Tổng cộng khoảng 2.800 yen/ngày (khoảng 454.000 đồng), tương đương đủ cho khoảng 3-4 ngày.

Với "phong cách sang trọng", chủ yếu chọn đến nhà hàng Nhật Bản hoặc nhà hàng dành cho du khách, chi phí ăn uống có thể khoảng 3.300-4.000 yen/ngày (khoảng 535.000 đến 648.000 đồng) và đi lại khoảng 1.000 yen.

Tổng cộng 4.300-5.000 yen/ngày (khoảng 697.000 đến 810.000 đồng), nên 10.000 yen chỉ đủ cho khoảng 2 ngày ở Việt Nam.

Phép tính này không bao gồm chi phí lưu trú, vé máy bay và vé vào cửa các điểm tham quan. Nếu muốn tiết kiệm, tờ báo khuyen du khách nên chọn những quán ăn địa phương hoặc đi xe buýt trên những chặng ngắn, kiểm tra mức tỉ giá mới nhất trước chuyến đi.