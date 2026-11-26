Đua ghe ngo là một trong những hoạt động thu hút nhiều du khách đến với Cần Thơ trong tháng 11 - Ảnh: PHẠM DIỄM

Ngày 26-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin kết quả hoạt động du lịch nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 và Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II.

Với nhiều sản phẩm văn hóa, lễ hội quy mô lớn và đa dạng, chuỗi sự kiện đã thu hút đông đảo người dân cùng du khách đến tham quan, trải nghiệm, qua đó kích cầu và gia tăng đáng kể nguồn thu cho ngành du lịch Cần Thơ.

Cụ thể trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam gồm chương trình công diễn vở cải lương Tiếng hò sông Hậu và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo thành phố Cần Thơ (diễn ra từ ngày 14 đến 24-11), thành phố ước đón 250.000 lượt khách tham quan.

Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II tại Cần Thơ (từ ngày 22 đến 25-11) cũng thu hút khoảng 350.000 lượt khách tham quan.

Trước và trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã chủ động chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, niêm yết và bán đúng giá, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.

Người hâm mộ đánh trống bên bờ sông Maspéro, cổ vũ Giải đua ghe ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 - Ảnh: PHẠM DIỄM

Nhiều doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển cũng tích cực kết nối các tour tuyến, ẩm thực, sản phẩm du lịch ban đêm và huy động du thuyền, tàu du lịch để tái hiện không gian "trên bến dưới thuyền" tại công viên Sông Hậu.

Nhờ sức bật từ mùa lễ hội, tính riêng trong tháng 11-2026, Cần Thơ ước đón 1.000.000 lượt khách tham quan (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025).

Lũy kế 11 tháng đầu năm, tổng thu từ du lịch của toàn thành phố đạt 12.070 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và đạt 106% kế hoạch cả năm.