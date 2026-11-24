Lúc các vận động viên đang tập luyện dưới sông thì trên bờ, bếp cũng bắt đầu vận hành - Ảnh: PHẠM DIỄM

Chuyện của chùa cũng là chuyện của nhà

Trong đời sống tinh thần và văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, ngôi chùa không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm gắn kết cộng đồng, nơi quy tụ mọi buồn vui, lễ hội của phum sóc.

Từ bao đời nay, bà con luôn giữ nếp nghĩ mộc mạc mà sâu sắc: chuyện của chùa cũng chính là chuyện của nhà mình, hễ việc chung của phum sóc cần thì ai cũng chung tay.

Chính vì lẽ đó, hơn một tháng trước khi giải đua diễn ra, các tay đua tụ họp để tập luyện vào sau 17h mỗi ngày và trọn vẹn ngày Chủ nhật. Cũng từ đó, bếp ăn phục vụ đội ghe chùa Khleang (còn gọi là chùa Sóc Trăng) lại rộn ràng, đỏ lửa mỗi ngày.

Không ai bảo ai, người góp công người góp của, từ mớ rau cải, trái bầu đến thùng nước uống, tất cả đều dồn về cửa chùa với chung tâm nguyện duy nhất: chăm lo cho các vận động viên ăn thật no, đủ sức để bơi thắng.

Để thuận tiện cho việc tiếp tế kịp thời cho các tay dầm trong ngày thi đấu chung kết, bếp dã chiến được đặt ngay tại một trại cưa nằm sát bờ sông Maspéro, nơi diễn ra giải đấu.

Hơn 20 năm giữ lửa hậu cần đội đua

Tại trại cưa ven sông, tổ hậu cần vẫn miệt mài bên những nồi cơm lớn, chảo thức ăn nghi ngút khói. Hơn 20 năm qua, gia đình ông Lý Phonne cùng bà con trong chùa duy trì việc đi chợ, nấu cơm phục vụ đội ghe nhà mỗi mùa lễ hội.

Gia đình ông Phonne có con trai là anh Lý Thanh Liêm, huấn luyện viên trực tiếp của hai đội ghe chùa. Ông còn huy động đại gia đình gồm 12 người dâu, rể cùng tham gia hậu cần. Trong đó con gái lớn Lý Thị Sakhone đảm nhận vai trò bếp trưởng; con dâu là bác sĩ Minh Sothervy cũng tranh thủ vào bếp sau giờ trực bệnh viện.

Bác sĩ Minh Sothervy cùng với gia đình chồng tham gia bếp ăn cho các vận động viên - Ảnh: PHẠM DIỄM

Vừa nhanh tay chia thức ăn cho các tay đua kịp giờ thi đấu, anh Châu Tấn Lộc, thành viên tổ hậu cần, chia sẻ đã gắn bó với công việc này hơn 20 năm.

"Dù cực nhưng rất vui, miễn sao anh em vận động viên ăn no, đủ sức bơi là mãn nguyện cho chùa mình năm nay rồi. Bù lại, các tay dầm cũng tập luyện hết mình, thi đấu quyết tâm nên bà con ai nấy đều phấn khởi", anh Lộc nói.

Trong ngày thi đấu quyết định, bếp trưởng Lý Thị Sakhone cùng chị em chuẩn bị ba món chính gồm canh vịt hầm gừng, đậu ve xào thịt và tép, thịt ram. Đúng 11h trưa, 200 suất cơm nóng hổi được dọn ra, phục vụ vận động viên và cổ động viên.

Các vận động viên ăn vội nhưng bữa ăn vẫn ngon lành, nóng hổi vì tình cảm phum sóc - Ảnh: PHẠM DIỄM

Anh Lý Thanh Liêm, huấn luyện viên hai đội ghe ngo của chùa Khleang, cho biết đua ghe ngo đã trở thành niềm đam mê của gia đình, dòng họ và phum sóc. Những ngày này, cả tập thể dành thời gian, công sức cho chùa; kinh phí cũng do nhà chùa và gia đình cùng đóng góp để đội đạt kết quả tốt nhất.

Gần mâm cơm, tiếng trống thúc giục vang lên báo hiệu giờ xuất trận. Bà con phum sóc nô nức đến xem, nhiều em nhỏ leo lên mái nhà ven sông cổ vũ. Những bữa cơm nghĩa tình không chỉ tiếp thêm sức lực cho các tay dầm mà còn gắn kết cộng đồng, tiếp sức cho đội ghe chùa Khleang trên đường đua.

Trẻ em trong đội của chùa thì lên nóc nhà thổi kèn và đánh trống cổ vũ - Ảnh: PHẠM DIỄM

Phía sau các vận động viên là bờ sông Maspéro, các đội bạn đang tới lượt thi đấu - Ảnh: PHẠM DIỄM

Từ phải qua: Ông Lý Phonne, ông Lý Thanh Liêm điểm danh vận động viên - Ảnh: PHẠM DIỄM

Năm nay, Giải đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2026 (tranh Cúp Nhựa Bình Minh) diễn ra trên sông Maspéro (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), lập kỷ lục quy mô với 84 đội đua nam nữ và gần 6.900 vận động viên tranh tài.