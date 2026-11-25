Nghị quyết 59: Động lực mới thúc đẩy du lịch Việt Nam

Nghị quyết 59/2026/QH16 mở ra nhiều cơ hội và động lực mới cho phát triển du lịch Việt Nam, với những chính sách thiết thực dành cho doanh nghiệp, người dân và du khách: từ ưu đãi đầu tư, thuế, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm đến mở rộng trải nghiệm du lịch.