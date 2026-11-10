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Anh muốn lập kênh liên lạc quân sự trực tiếp với Nga để tránh tính toán sai lầm

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng nguy cơ tính toán sai lầm luôn tồn tại, do đó London mong muốn có thêm các kênh liên lạc ở cấp độ quân đội với Nga.

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Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting - Ảnh: AFP

Tránh tính toán sai lầm

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Financial Times ngày 10-11, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết London mong muốn có thêm các kênh liên lạc cấp quân đội với Nga để tránh nguy cơ "tính toán sai lầm" dẫn đến xung đột.

"Chúng ta đã có đại sứ quán tại Matxcơva. Đó là một kênh quan trọng, nhưng tôi rất mong có thêm các kênh khác, đặc biệt là ở cấp độ giữa quân đội với quân đội. Nguy cơ tính toán sai lầm luôn tồn tại, đó là lý do tại sao việc duy trì liên lạc trực tiếp lại quan trọng đến vậy" ông Streeting nói.

Phát biểu của ông Streeting được đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi. Đây là lần đầu tiên quan chức các bên trực tiếp gặp nhau kể từ lần đàm phán gần nhất vào tháng 2.

Quan hệ giữa Nga và hầu hết các nước châu Âu, trong đó có Anh, gần như rơi vào trạng thái đóng băng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022.

Lần hiếm hoi các quan chức cấp cao Nga và châu Âu tiếp xúc trực tiếp là khi Ngoại trưởng Nga và Đức gặp nhau tại New York hồi tháng 9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Manchester do các lệnh trừng phạt của Anh.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại câu lạc bộ golf của ông ở Miami vào tháng 12.

Trọng tâm của Nga là khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu

Ông Trump gần đây làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng Washington có lập trường nghiêng về Điện Kremlin, khi ông dự đoán Mỹ và Nga có thể đạt được một thỏa thuận "rất lớn", không chỉ liên quan đến cuộc chiến Ukraine mà còn bao trùm "toàn bộ châu Âu".

Đại diện từ Pháp, Anh, Đức, Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ý cũng được cho là sẽ có mặt tại Abu Dhabi và dự kiến sẽ trao đổi với các quan chức Mỹ và Ukraine.

Nga chưa thông báo liệu nước này có tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với phía châu Âu trong tuần này hay không.

Theo Hãng tin Reuters, nguồn tin từ phái đoàn đàm phán Nga cho biết Matxcơva tin rằng trọng tâm của các cuộc đàm phán về Ukraine sẽ là nỗ lực xác định các yếu tố then chốt cho một khuôn khổ an ninh mới tại châu Âu thời hậu chiến.

Cuộc gặp sẽ tập trung vào việc xây dựng các cơ chế nhằm ngăn chặn các mối đe dọa và củng cố sự ổn định trong khu vực.

"Mặc dù vấn đề giải quyết xung đột tại Ukraine là cực kỳ quan trọng, nhưng nó chỉ là một khía cạnh trong cuộc thảo luận rộng lớn hơn này. Mục tiêu chính yếu vẫn là thiết lập một cấu trúc an ninh toàn diện và không thể chia cắt cho toàn bộ châu lục", nguồn tin cho hay.

- Ảnh 3.Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ lực lượng tinh nhuệ 'Rubicon' của Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công một căn cứ thuộc đơn vị máy bay không người lái (drone) tinh nhuệ mang tên "Rubicon" của Nga. Matxcơva chưa lên tiếng.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: Anh Nga Chiến sự Nga - Ukraine

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