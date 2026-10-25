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Bộ trưởng Quốc phòng Anh: London chỉ còn 1.000 ngày để chuẩn bị chiến tranh

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng "thế lực thù địch" sẽ có đủ tiềm lực tấn công Anh vào năm 2030, do đó kêu gọi nước này và đồng minh tích cực chuẩn bị cho chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: London chỉ còn 1.000 ngày để chuẩn bị chiến tranh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khi ông Streeting đến thăm Lầu Năm Góc hôm 16-10 - Ảnh: AFP

Theo báo Telegraph, ngày 24-10 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting đã tuyên bố "thế lực thù địch" có thể sẽ đủ sức tấn công nước này vào năm 2030.

Do đó ông khẳng định London chỉ còn hơn 1.000 ngày để cùng đồng minh sẵn sàng "chiến đấu và chiến thắng".

Trong bài viết gửi tờ báo Anh, ông Streeting khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông là bảo đảm nước Anh sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng nếu xảy ra một cuộc chiến.

Theo ông, muốn ngăn điều tồi tệ nhất thì phải chuẩn bị cho nó. Trước hết, Anh phải mở rộng năng lực để đối phương cân nhắc kỹ trước khi tấn công. Nếu răn đe thất bại, nước Anh phải sẵn sàng cho chiến tranh.

"Việc các thế lực thù địch sẵn sàng gây tổn hại cho chúng ta không phải điều mới. Điều đã thay đổi là năng lực của họ. Đến năm 2030, sức mạnh lực lượng và nền kinh tế thời chiến có thể giúp họ đủ khả năng tấn công. Điều đó cho chúng ta hơn 1.000 ngày một chút để hoàn thành sứ mệnh", ông viết.

Xuyên suốt bài viết, ông Streeting không nêu cụ thể "thế lực thù địch" là bên nào. Trong thời gian qua, đây cũng không phải lần đầu London, nhất là giới quân sự, vạch ra kịch bản chiến tranh đến gần.

Hồi tháng 7-2025, cựu Tổng tham mưu trưởng Lục quân Anh Patrick Sanders từng cảnh báo nước này còn chưa đầy 5 năm để chuẩn bị cho chiến tranh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi đó, ông kêu gọi xây hầm trú ẩn và đầu tư vào phòng không.

Chỉ vài ngày trước khi ông Streeting đưa ra những cảnh báo trên, Chính phủ Anh cũng đã phát động chiến dịch "Be Ready" (Hãy sẵn sàng).

Chiến dịch khuyến cáo các hộ gia đình tích trữ đồ ăn khô, nước đóng chai, chăn và radio, đồng thời chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm để sống ít nhất ba ngày khi không thể đi siêu thị hay dùng thanh toán điện tử.

Theo thông tin công khai, chiến dịch này nhằm phòng ngừa kịch bản một cuộc tấn công mạng hoặc thời tiết khắc nghiệt làm tê liệt hạ tầng thiết yếu.

Nó được đưa ra sau khi hai công ty AI phát hiện một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP, khiến nhiều trang web trên thế giới ngừng hoạt động.

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NGỌC ĐỨC
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    Chủ đề: London quân đội Anh Vương quốc anh

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