Ấn Độ: Tàu hỏa cháy ngùn ngụt, 1.500 hành khách thoát trong gang tấc

Đoàn tàu cháy ngùn ngụt, song may mắn hơn 1.500 hành khách thoát nạn an toàn - Nguồn: RT

Khoảng 13h ngày 6-11, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trên tàu Karmabhoomi Express (số hiệu 12508) khi đoàn tàu đi qua ga Sarai Banjara (thuộc quận Patiala, bang Punjab, Ấn Độ), theo tờ Times of India.

Theo giới chức địa phương, ngay khi phát hiện đám cháy, đoàn tàu đã được phanh dừng khẩn cấp. Trưởng tàu và lái tàu phối hợp ngắt hệ thống điện trên cao, đồng thời tách các toa bị ảnh hưởng khỏi phần còn lại của đoàn tàu nhằm ngăn lửa tiếp tục lan rộng.

Trong lúc đó, hành khách nhanh chóng rời khỏi các toa gặp nạn. Có tới hơn 1.500 người trên tàu, và tất cả đều may mắn thoát nạn an toàn, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận, theo Kênh CNBC-TV18.

Vụ hỏa hoạn khiến ba toa tàu chở khách phổ thông bị thiêu rụi và một toa lân cận bị hư hỏng nhẹ.

Những cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm khu vực đường sắt, thu hút sự chú ý của người dân sống gần hiện trường.

Giới chức địa phương cho biết ban đầu ngọn lửa chỉ xuất hiện tại một toa nhưng nhanh chóng lan sang các toa khác do gió lớn.

Sau sự cố, ngành đường sắt đã triển khai phương án bố trí một đoàn tàu khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình. Lịch trình của các chuyến tàu trên những tuyến lân cận cũng được điều chỉnh nhằm phục vụ công tác ứng phó.

Về nguyên nhân vụ cháy, giới chức đường sắt cho biết đang tiến hành điều tra. Trước đó, một số thông tin ban đầu đề cập khả năng chập điện tại hệ thống quạt thông gió của một toa hành khách, song nguyên nhân chính thức chưa được xác nhận.