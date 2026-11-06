Tân Hoa Xã ra mắt cặp robot MC thời sự có ngoại hình như người thật

Bộ đôi robot Xinyu và Xinyan - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày 5-11-2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo và Hiện đại hóa Trung Quốc, Hãng thông tấn Tân Hoa Xã phối hợp cùng Công ty UBTECH chính thức giới thiệu bộ đôi robot dẫn chương trình thời sự hình người sinh học đầu tiên trên thế giới.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị Truyền thông thế giới lần thứ 7, diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo trang Unite.AI, bộ đôi gồm nhân vật nam Xinyu (Tân Ngữ) và nhân vật nữ Xinyan (Tân Ngôn), sở hữu tỉ lệ cơ thể chuẩn như người thật. Đáng chú ý, đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu đảm nhận vai trò nhà thiết kế hình ảnh chính, góp phần dung hòa tính nghiêm túc của báo chí với vẻ tự nhiên của robot thông qua góc nhìn nghệ thuật truyền hình.

Về mặt kỹ thuật, Tân Hoa Xã nắm toàn quyền sở hữu trí tuệ độc lập đối với các robot này. UBTECH cung cấp phần cứng, da sinh học và hệ điều hành biểu cảm, còn Tân Hoa Xã kết nối robot với Từ điển Tân Hoa - hệ thống tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp thông tin thời sự và kho dữ liệu có thẩm quyền của hãng.

Theo CEO UBTECH Zhou Jian, chuỗi kỹ thuật "não bộ - biểu cảm - điều khiển" cho phép robot truy xuất thông tin đã qua kiểm duyệt theo thời gian thực.

Cơ chế này loại bỏ triệt để rủi ro phát tán tin giả do hiện tượng "ảo giác" thường gặp ở AI tạo sinh. Tại lễ ra mắt, một trong hai robot đã trực tiếp đọc bản tin mở màn trên sân khấu trước gần 500 đại biểu quốc tế.

Nói về vai trò của sản phẩm mới, ông Qian Tong (Tiền Đồng), Giám đốc Trung tâm Truyền thông mới của Tân Hoa Xã, khẳng định robot dẫn chương trình là một vị trí biên tập mới, hỗ trợ truyền tải tin tức, phát sóng đa ngôn ngữ và tương tác, chứ không thay thế con người.

Tân Hoa Xã giữ vững nguyên tắc con người làm chủ, máy móc hỗ trợ, coi năng lực tư duy và tác nghiệp thực địa của nhà báo là không thể thay thế.

Trong tương lai, các robot dẫn chương trình dự kiến mở rộng phạm vi ứng dụng sang đón tiếp công chúng, giao lưu văn hóa và đưa tin về khám phá vũ trụ.