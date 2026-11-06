'Máy bay Ngày tận thế' vừa bất ngờ cất cánh ở Mỹ, mục đích chưa được công bố

Một chiếc Boeing E-4B Nightwatch thực hiện chuyến bay huấn luyện trên khu vực Trung Tây nước Mỹ hồi năm 2024 - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ



Hành trình bí ẩn

Theo truyền thông quốc tế, một chiếc Boeing E-4B Nightwatch mang số đuôi 73-1676 đã thu hút sự chú ý khi thực hiện chuyến bay từ căn cứ không quân Offutt ở bang Nebraska với điểm đến chưa được xác định.

Dữ liệu theo dõi hàng không công khai cho thấy máy bay cất cánh từ căn cứ Offutt, sau đó bay về phía đông nam rồi lại tiếp tục chuyển hướng sang phía đông, lần lượt đi qua các bang Illinois, Indiana và Ohio.

Khoảng 14h41 ngày 5-11 (giờ miền Đông Mỹ), máy bay được ghi nhận ở độ cao khoảng 9.450m trên bang Ohio, di chuyển với tốc độ khoảng 1.060km/h.

Máy bay tiếp tục hành trình về phía đông, sau đó chuyển hướng xuống phía nam, bay qua khu vực phía bắc bang Virginia, phía tây thủ đô Washington.

Tuy nhiên dữ liệu theo dõi không cho biết điểm đến cuối cùng. Giới chức Mỹ cũng chưa công bố mục đích chuyến bay hay danh tính những người có mặt trên máy bay.

Theo trang Express US, căn cứ Offutt là nơi đóng quân của phi đội E-4B. Vì vậy không loại trừ khả năng đây là chuyến bay huấn luyện thường kỳ nhằm duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động.

"Máy bay Ngày tận thế" có gì đặc biệt?

E-4B Nightwatch được mệnh danh là "máy bay Ngày tận thế" bởi khả năng hoạt động như một sở chỉ huy quân sự trên không trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp quốc gia, kể cả chiến tranh hạt nhân.

Máy bay được thiết kế để duy trì khả năng chỉ huy và liên lạc của giới lãnh đạo Mỹ ngay cả khi các trung tâm chỉ huy trên mặt đất bị vô hiệu hóa. Từ đây, các quan chức cấp cao có thể điều hành lực lượng vũ trang, bao gồm cả lực lượng hạt nhân.

E-4B được trang bị hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng, cho phép kết nối với các lực lượng quân sự và cơ quan chức năng trên khắp thế giới, đồng thời hỗ trợ phân tích tình hình và hoạch định chiến lược.

Đặc biệt, máy bay có khả năng chống chịu tác động của xung điện từ mạnh nhờ các hệ thống quan trọng được gia cố. E-4B cũng sử dụng một số thiết bị điều khiển dạng đồng hồ cơ học, vốn ít bị ảnh hưởng bởi xung điện từ hơn các hệ thống điện tử hiện đại.

E-4B còn có thể tiếp nhiên liệu trên không, cho phép duy trì hoạt động liên tục tới 35,4 giờ.

Mỹ hiện vận hành bốn chiếc E-4B, được đưa vào hoạt động từ năm 1980 và dự kiến tiếp tục phục vụ đến năm 2039.

Khi Tổng thống Mỹ ở trong nước, một chiếc E-4B luôn được duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động 24/7 tại căn cứ Offutt. Khi tổng thống công du nước ngoài, E-4B cũng có thể được triển khai để bảo đảm khả năng chỉ huy trong tình huống khẩn cấp.



Ngoài ra, máy bay còn phục vụ các chuyến công tác của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (nay là Bộ trưởng Chiến tranh) và đội ngũ nhân viên bên ngoài lãnh thổ lục địa Mỹ, nhằm bảo đảm duy trì hệ thống liên lạc chỉ huy và kiểm soát theo quy định tại Điều 10 Bộ luật Mỹ.