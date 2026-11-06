Ép và xúi giục khiến 190 trẻ em phải nhịn đói đến chết, thủ lĩnh giáo phái lĩnh 200 năm tù

Paul Mackenzie, thủ lĩnh giáo phái tại Kenya, xuất hiện tại Tòa án cấp cao Mombasa trong phiên tuyên án ngày 6-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 6-11, tòa án Kenya đã tuyên phạt Paul Mackenzie, người tự xưng là mục sư, tổng cộng 200 năm tù vì sát hại 190 trẻ em và một người lớn.

Cụ thể, Mackenzie bị tuyên 100 năm tù về các tội danh giết người và thêm 100 năm tù đối với các tội danh liên quan đến việc khiến các nạn nhân nhịn đói.

28 đồng phạm của ông ta cũng nhận các mức án tù dài hạn khác nhau.

Trước đó, vào tháng 10, Mackenzie cùng đồng phạm bị kết tội sát hại 191 người trong giai đoạn từ tháng 1-2021 đến tháng 9-2023.

Các công tố viên từng đề nghị áp dụng án tử hình đối với Mackenzie. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ đề nghị này, cho rằng án tử hình sẽ không có tác dụng răn đe đối với những người này.

Xuất hiện tại tòa ngày 6-11, Mackenzie còn tỏ ra thản nhiên, thậm chí thoáng nở nụ cười.

Theo Hãng tin Reuters, vụ án bắt nguồn từ hoạt động của giáo phái do Mackenzie cầm đầu tại khu rừng Shakahola, gần thành phố nghỉ dưỡng ven biển Malindi của Kenya.

Theo công tố viên, Mackenzie cùng giáo hội Good News International (giáo hội Tin mừng quốc tế) do ông lập ra đã dựng nên một giáo phái tin vào ngày tận thế.

Tại đây, ông ra lệnh cho tín đồ và con cái họ nhịn ăn đến chết để được lên thiên đàng trước khi thế giới kết thúc.

Những người nắm rõ hoạt động của giáo phái cho biết ông Mackenzie lên kế hoạch cho chiến dịch nhịn ăn hàng loạt theo 3 giai đoạn: trẻ em trước, tiếp đến là phụ nữ và thanh niên, cuối cùng là những người đàn ông còn lại.

Ông Mackenzie cấm tín đồ cho con đi học và đến bệnh viện, gọi các cơ sở này là "nơi của quỷ dữ", theo lời thân nhân các nạn nhân.

Vụ việc bắt đầu bị phanh phui vào giữa tháng 3-2023, khi một người dân địa phương báo cảnh sát rằng anh trai và chị dâu ông bắt con nhịn ăn đến chết trong rừng theo lệnh ông Mackenzie.

Đến tháng 4-2023, Mackenzie bị bắt sau khi một tổ chức nhân quyền lên tiếng cảnh báo và lực lượng chức năng giải cứu một số tín đồ khỏi khu đất rộng 325ha trong rừng Shakahola.

Các cuộc tìm kiếm sau đó liên tiếp phát hiện hàng trăm thi thể được chôn trong khu rừng, khiến vụ việc được biết đến với tên gọi "Thảm sát rừng Shakahola".

Theo Ủy ban Nhân quyền quốc gia Kenya, tính đến năm 2024, số người thiệt mạng trong thảm kịch đã lên tới 429 người, trong đó một số nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính.