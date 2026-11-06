Trung Quốc thông qua luật về Nam Cực, dù vị trí địa lý cách xa tới hơn 14.000 km

Trạm nghiên cứu Côn Luân (Kunlun) của Trung Quốc ở Nam Cực - Ảnh: XINHUA

Ngày 6-11, Trung Quốc đã thông qua luật mới nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực và tăng cường quản lý các hoạt động thăm dò của nước này tại đây, theo Tân Hoa xã.

Giống như Mỹ, Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện tại Nam Cực và Bắc Cực nhằm thăm dò các nguồn tài nguyên ở hai vùng cực.

Được thông qua tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) ở Bắc Kinh, luật mới có 7 chương, bao gồm các điều khoản chung; cấp phép hoạt động tại Nam Cực; bảo vệ môi trường Nam Cực; thị sát, quan sát và kiểm tra; các biện pháp bảo vệ và giám sát; trách nhiệm pháp lý; và các điều khoản bổ sung.

Luật trên được thông qua nhằm khuyến khích hoạt động thám hiểm khoa học của Trung Quốc, đồng thời "bảo đảm an ninh cho các hoạt động, tài sản và những lợi ích khác của quốc gia tại Nam Cực".

Luật mới còn yêu cầu các hoạt động của Trung Quốc tại Nam Cực phải bảo vệ động vật và thực vật, xử lý chất thải đúng cách, ngăn ngừa ô nhiễm biển, đồng thời tránh hoặc giảm thiểu những tác động bất lợi đến môi trường Nam Cực.

Các hoạt động nghiên cứu, du lịch, vận tải biển và những hoạt động khác của Trung Quốc tại Nam Cực sẽ phải đáp ứng một loạt điều kiện về môi trường, an toàn và các yêu cầu khác mới được cấp phép.

Theo Tân Hoa xã, kể từ khi tham gia Hiệp ước Nam Cực vào thập niên 1980, Trung Quốc đã cam kết sử dụng Nam Cực vì mục đích hòa bình, đồng thời bảo vệ môi trường cùng các hệ sinh thái tại đây. Nước này đã xây dựng 5 trạm nghiên cứu tại Nam Cực.