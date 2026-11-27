Mô hình “Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình” tại phường Bình Trị Đông sau khoảng 4 tháng hoạt động đã hỗ trợ khoảng 59 trường hợp thực hiện thủ tục liên thông đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú ngay tại nhà - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đầu tháng 11-2026, người thân của bà N.T.Đ. (ngụ phường Bình Trị Đông) qua đời. Nhận được thông tin, tổ phản ứng nhanh nghĩa tình của phường Bình Trị Đông đã kịp thời hướng dẫn gia đình bà Đ. thực hiện thủ tục đăng ký khai tử, đồng thời đến nhà trao trích lục khai tử và gửi thư chia buồn.

Bà Đ. chia sẻ, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của tổ phản ứng nhanh nghĩa tình khiến bà cảm thấy ấm lòng trong lúc tang gia bối rối. Bà xúc động khi các thành viên tổ đến nhà thăm hỏi, chia buồn và hướng dẫn thực hiện thủ tục, giúp gia đình giảm bớt việc đi lại.

"Việc làm trên rất thiết thực. Tôi rất xúc động, tôi chân thành cảm ơn", bà Đ. bày tỏ.

Bà Đinh Vân Xuân Mai - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Trị Đông, tổ trưởng tổ phản ứng nhanh nghĩa tình - cho biết sau khoảng 4 tháng hoạt động, mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình" đã hỗ trợ 59 trường hợp.

Thấu hiểu những khó khăn của gia đình trong lúc tang gia bối rối, tổ phản ứng nhanh nghĩa tình có mặt kịp thời để hỗ trợ gia đình thực hiện liên thông các thủ tục như đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết chế độ mai táng phí ngay tại nhà.

"Chúng tôi hy vọng sự đồng hành này sẽ phần nào sẻ chia về mặt thủ tục hành chính, giúp gia đình có thêm thời gian để lo hậu sự cho người quá cố được vẹn toàn, ấm áp", bà Mai chia sẻ.

Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình hoạt động với sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng HĐND và UBND phường, Công an phường, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trạm Y tế, Trưởng khu phố, Cảnh sát khu vực, Tổ công nghệ số cộng đồng cùng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và cộng tác viên dân số, y tế khu phố.

Tổ có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, nhanh chóng kích hoạt quy trình hỗ trợ, hướng dẫn thân nhân thực hiện hồ sơ liên thông trên Cổng Dịch vụ công, phối hợp cấp trích lục khai tử, xóa đăng ký thường trú, hướng dẫn giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất và trao kết quả trực tiếp đến gia đình trong thời gian sớm nhất.

Quy trình hỗ trợ được xây dựng đồng bộ từ khâu tiếp nhận thông tin, kích hoạt tổ phản ứng nhanh, hỗ trợ tại gia đình, xử lý liên thông hồ sơ đến trả kết quả và thăm hỏi gia đình. Mô hình hướng đến thực hiện tiêu chí "3 không": Không để người dân đi lại; Không chờ đợi quá 24 giờ; Không sai sót dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông - cho biết mô hình được triển khai với mục tiêu phát huy tinh thần nhân văn, nghĩa tình, kịp thời hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục liên thông khai tử ngay tại gia đình, góp phần giảm thời gian đi lại, giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân người đã mất trong thời điểm khó khăn.

Mô hình góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình tại phường Bình Trị Đông trao trích lục khai tử và gửi thư chia buồn đến một gia đình có người thân qua đời - Ảnh do địa phương cung cấp

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Trị Đông - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thời gian qua tại TP.HCM, nhiều phường, xã đã triển khai mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình" như phường Bình Trị Đông, phường Linh Xuân, phường Bến Cát…, hỗ trợ người dân thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú tại nhà và các thủ tục liên quan theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Trong đó, mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình" do UBND phường Bến Cát triển khai từ tháng 7-2026 đến nay đã hỗ trợ 15 trường hợp thực hiện thủ tục liên thông đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú ngay tại nhà.

"UBND phường Bến Cát luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, chủ động bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ kịp thời ngay khi người dân có nhu cầu, bảo đảm tinh thần phục vụ tận tâm, trách nhiệm và nghĩa tình", đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Cát cho biết.

TP.HCM ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số phục vụ người dân Ngày 28-10, tại Nhà ga Bến Thành, UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền số phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện và nhân văn. 3 mô hình được triển khai gồm: Kết nối giao thông công cộng TP.HCM lên nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNeID; Tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối Tổng đài 1022 TP.HCM, hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà. Trong đó, mô hình tổ phản ứng nhanh nghĩa tình hỗ trợ đăng ký khai tử tại nhà thể hiện tính nhân văn trong chuyển đổi số. Thông qua Tổng đài 1022, thông tin được tiếp nhận và điều phối đến tổ phản ứng nhanh nghĩa tình tại UBND cấp xã để trực tiếp hỗ trợ thân nhân người mất thực hiện thủ tục hành chính.