Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dịp này, có 384 tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp TP.HCM năm 2026.

Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước "Dân vận khéo" đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Ở mọi lĩnh vực công tác, mọi mặt đời sống xã hội, phong trào "Dân vận khéo" gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở đã bao phủ, liên tục, thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những điển hình tiêu biểu phong trào; đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận ở cơ sở, trực tiếp vận động nhân dân, kiên trì xây dựng cộng đồng trách nhiệm, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

"Giá trị phong trào không nằm ở số lượng mô hình hay tên gọi, mà khả năng tham gia giải quyết những vấn đề cốt lõi thiết thực, tạo được chuyển biến tích cực trong mọi mặt đời sống và mang lại hiệu quả trong việc phục vụ nhân dân", ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Tập trung giải quyết việc mới, việc khó, trọng tâm, cấp thiết đối với nhân dân

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết giai đoạn 2026-2030, TP.HCM tập trung mọi nguồn lực thực hiện các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Trung ương và thành phố. Yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước "Dân vận khéo" hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến dân sinh.

Đồng thời lấy sự thụ hưởng của người dân, kết quả giải quyết công việc, lợi ích thiết thực và sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo đánh giá quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Võ Ngọc Thanh Trúc tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Xác định phong trào thi đua yêu nước "Dân vận khéo" là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động.

Đồng thời, bám sát yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy cơ sở làm địa bàn trọng yếu để triển khai mọi nhiệm vụ, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những vấn đề trọng tâm, cấp thiết đối với nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp.

Phát huy dân chủ, sức mạnh của nhân dân, gắn xây dựng mô hình thiết thực, giải pháp và kết quả cụ thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Lộc yêu cầu hằng năm, mỗi tổ chức đảng phải xây dựng và duy trì hiệu quả ít nhất 1 mô hình "Dân vận khéo" theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM và mỗi năm, TP.HCM có ít nhất 50 mô hình "Dân vận khéo" ở cấp thành.

Trong đó, chú trọng các mô hình vận động kết nối tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng, chăm lo cho người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động quỹ "Vì Người nghèo", "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"...

"Chiều sâu giá trị công tác dân vận của Đảng là hòa chung, tham gia vào xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển nhanh, bền vững, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Mục tiêu đến 2030, TP.HCM được công nhận là thành phố đáng sống so với các đô thị trong khu vực, và đến 2045, TP.HCM được công nhận là thành phố đáng sống so với các đô thị lớn trên toàn thế giới", ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Hơn 15.600 mô hình dân vận khéo rộng khắp TP.HCM Năm 2026, toàn TP.HCM có 15.661 mô hình "Dân vận khéo" đăng ký tại các đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, trong đó có 10.285 mô hình triển khai đạt hiệu quả, 2.096 mô hình được nhân rộng tại cấp cơ sở. Đối với mô hình cấp thành phố, tính đến 15-6 có 173 đơn vị đăng ký với tổng 672 mô hình. Phong trào được triển khai rộng khắp, tập trung vào lĩnh vực văn hóa - xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Nhiều mô hình đã huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ gìn an ninh, trật tự. Đáng chú ý là công tác vận động nhân dân hiến đất, mở đường, mở hẻm để thực hiện các công trình phúc lợi dân sinh nhận được sự đồng thuận của trên 5.000 hộ dân, với tổng diện tích đất tự nguyện hiến hơn 230.000m², trị giá ước tính hơn 316 tỉ đồng. Bên cạnh đó, một số cách làm chuyển từ vận động một chiều sang chủ động lắng nghe, đối thoại, phối hợp giải quyết kiến nghị, góp phần đổi mới phương thức dân vận, củng cố sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính cân đối giữa các lĩnh vực, nhất là các mô hình gắn với phát triển kinh tế và nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM.