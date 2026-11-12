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TP.HCM lan tỏa nghĩa tình đến đồng bào khó khăn tại Quảng Trị

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Ngày 12-11, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm, làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động trọng tâm của chương trình 'Hành trình kết nối' năm 2026 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

TP.HCM lan tỏa nghĩa tình đến đồng bào khó khăn tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trao bảng tượng trưng kinh phí chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh: KỲ PHONG

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - làm Trưởng đoàn. Phía tỉnh Quảng Trị, ông Đào Mạnh Hùng - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn cho biết chương trình "Hành trình kết nối" mang một ý nghĩa đặc biệt, nhằm tiếp tục khẳng định và bồi đắp truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Ông Tuấn cho biết đối với TP.HCM trong giai đoạn mới, sức mạnh đoàn kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, tham gia đóng góp ý kiến, tạo đồng thuận xã hội và góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. 

Nhân chuyến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã trao bảng tượng trưng kinh phí 100 triệu đồng để chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

"Giá trị vật chất có thể chưa lớn, nhưng đó là tình cảm, tấm lòng và truyền thống nghĩa tình của Nhân dân TP.HCM. Chúng tôi mong món quà sẽ góp thêm động lực để các cô bác, anh chị tiếp tục lao động, học tập, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Trị", ông Phạm Minh Tuấn bày tỏ.

TP.HCM lan tỏa nghĩa tình đến đồng bào khó khăn tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Đoàn công tác 'Hành trình kết nối' năm 2026 trao quà đến các hộ dân khó khăn tại tỉnh Quảng Trị - Ảnh: KỲ PHONG

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh TP.HCM và Quảng Trị là hai địa phương có sự gắn bó mật thiết suốt nhiều năm qua. Bên cạnh hỗ trợ xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế, TP.HCM còn dành sự quan tâm sâu sắc đến các hoạt động an sinh, giúp bà con Quảng Trị khắc phục sau thiên tai, chăm lo những hộ dân còn khó khăn, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.

Ông cũng ghi nhận sự quan tâm của TP.HCM đối với bà con Nhân dân Quảng Trị đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố, và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cùng toàn thể bà con Nhân dân TP.HCM trong thời gian tới.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Phú Trạch.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với vị Đại tướng huyền thoại, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Suốt, phường Đồng Hới. Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với người mẹ anh hùng đã chèo đò đưa bộ đội, vũ khí, lương thực qua sông Nhật Lệ dưới mưa bom bão đạn trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

TP.HCM lan tỏa nghĩa tình đến đồng bào khó khăn tại Quảng Trị - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Suốt - Ảnh: KỲ PHONG

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quà đại đoàn kết, chăm lo người khó khăn tại tỉnh Quảng Trị - Ảnh 2.Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An, trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Ngày 10-11, đoàn đại biểu do ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Đại đoàn kết Tượng đài Mẹ Suốt chăm lo an sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

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