Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hà Tĩnh

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn và nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, PGS.TS Phan Thanh Bình dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú - Ảnh: KỲ PHONG

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - làm trưởng đoàn. Cùng dự lễ dâng hương có PGS.TS Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa, bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những công lao và cống hiến to lớn của Tổng Bí thư trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Trần Phú là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất, đã hy sinh trọn đời mình vì sự nghiệp độc lập và giải phóng dân tộc.

Tấm gương hy sinh oanh liệt và những hoạt động, cống hiến to lớn của Tổng Bí thư cho Đảng và cách mạng Việt Nam là nguồn sức mạnh cổ vũ những người cộng sản, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, phấn đấu, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn - Ảnh: KỲ PHONG

Cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Dự cùng đoàn có bà Hà Thị Việt Ánh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã bày tỏ sự tri ân, lòng tôn kính sâu sắc đối với những công lao đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam.

60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì tự do hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - Ảnh: KỲ PHONG



Cũng trong ngày 11-11, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Tại đây, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Ngã ba Đồng Lộc từng là trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của Mỹ. Mảnh đất nhỏ bé này đã phải chịu đựng một lượng bom đạn khổng lồ với gần 50.000 quả bom các loại. Nhiều Anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi nằm xuống, làm nên huyền thoại bất tử Đồng Lộc - Ảnh: KỲ PHONG

Ngã ba Đồng Lộc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại vào tháng 12-2013, trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho bao thế hệ người Việt Nam - Ảnh: KỲ PHONG



Linh thiêng phút mặc niệm tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: KỲ PHONG

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh: KỲ PHONG

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: KỲ PHONG

Đoàn đại biểu tham quan hồ Kẻ Gỗ - Ảnh: KỲ PHONG