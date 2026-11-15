Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết: Việc làm bình dị, nghĩa tình góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao tuyên dương đến một số gương “Người tốt việc tốt” tại ngày hội - Ảnh: Đ.D.

Tham dự có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; đại diện một số đơn vị và lãnh đạo phường Tây Thạnh.

20 gương "Người tốt, việc tốt" năm 2026 đã được biểu dương tại ngày hội, một số hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận quà tặng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực của chi bộ, Ban điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân liên khu phố trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đồng thời biểu dương, chúc mừng 20 gương "Người tốt việc tốt" được tuyên dương. Theo bà, chính những việc làm bình dị mà nghĩa tình của tập thể cấp ủy, Ban điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận khu phố và nhân dân đã góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết của địa phương nói riêng và thành phố nói chung.

Trong thời gian tới, bà Tuyết đề nghị chi bộ, Ban điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội của các khu phố 13, 14, 15 tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Lấy sự hài lòng và ấm no, hạnh phúc của người dân là thước đo hiệu quả công việc; triển khai hiệu quả phong trào xây dựng khu dân cư "Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc" giai đoạn 2026 - 2030.

Liên khu phố 13, 14, 15 (phường Tây Thạnh) có 2.232 hộ dân, 6.637 nhân khẩu. Tỉ lệ lao động có việc làm đạt trên 95%. Tinh thần tương thân tương ái được thể hiện bằng những việc làm thiết thực như duy trì chăm lo thường xuyên hằng tháng cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất; phối hợp tổ chức hiệu quả mô hình "Bếp cơm 0 đồng" và "Bữa sáng yêu thương" phục vụ người lao động khó khăn, người già neo đơn; chăm lo chu đáo dịp Tết Bính Ngọ, Quốc tế Phụ nữ, Ngày Gia đình Việt Nam, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người khó khăn… Tỉ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh đạt trên 98,5%; tỉ lệ "Gia đình văn hóa" đạt 98%; duy trì thường xuyên "Ngày Chủ nhật xanh", bóc xóa biển quảng cáo trái phép, trồng cây xanh và huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp các tuyến hẻm "xanh - sạch - đẹp - an toàn"...