Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc: Mọi công trình, phong trào phải hướng đến lợi ích thiết thực của người dân

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu - Ảnh: ĐÌNH TÂN

Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết trải qua 96 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược và nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Khi Nhân dân đồng lòng, mỗi người ý thức và phát huy trách nhiệm với cộng đồng sẽ tạo nên sức mạnh để giải quyết những vấn đề lớn, việc khó và yêu cầu mới đặt ra.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển".

Theo ông, đây phải là yêu cầu cụ thể trong công việc hằng ngày của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận. Mỗi chủ trương, công trình, phong trào phải hướng đến lợi ích thiết thực của người dân.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chi bộ, Trưởng khu phố, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và toàn thể Nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức dân và nguồn lực xã hội để triển khai nhiều hoạt động thiết thực phục vụ cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, điều đáng quý là những mô hình, phần việc ấy không chỉ hỗ trợ người dân trước mắt mà còn góp phần hình thành ý thức trách nhiệm, tinh thần tự quản và thói quen cùng chăm lo việc chung, làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, đưa tinh thần đại đoàn kết vào cuộc sống.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu - Ảnh: ĐÌNH TÂN

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng cường cao hơn, quản trị đô thị mạnh mẽ hơn, dựa trên đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các thiết chế hạ tầng.

Trong tiến trình đó, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải ngày càng bền vững, thực chất và sát thực tiễn hơn. Phó bí thư đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phường Lái Thiêu phát huy dân chủ và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đối với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chi bộ, Trưởng khu phố, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cần thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đổi mới cách vận động Nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào, mô hình tại khu dân cư, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Gắn xây dựng đời sống văn hóa với chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn truyền thống tốt đẹp, tôn trọng và giúp đỡ nhau, mỗi người dân có ý thức bảo vệ môi trường, ứng xử có trách nhiệm trong gia đình, ngoài xã hội và trên không gian mạng.

Đặc biệt, phải quan tâm người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, công nhân, người lao động và các hộ khó khăn, chăm lo đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực. Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Thời gian qua, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức dân và nguồn lực xã hội để triển khai nhiều hoạt động thiết thực phục vụ cộng đồng. Nổi bật là mô hình "Bếp ăn 0 đồng" với khoảng 600 suất ăn/tháng, mô hình "Phiên chợ rau củ quả 0 đồng" đã trao 508 phần, góp phần chia sẻ khó khăn với những người có hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Nhân dân Khu phố Bình Hòa cũng đã đóng góp 370 ngày công và 148 triệu đồng để bê tông hóa tuyến hẻm dài hơn 100m; đồng thời chỉnh trang hai tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp...