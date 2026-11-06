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71 lượt bạn đọc tặng hơn 34 triệu đồng cho nam SV TP.HCM mất cha mẹ, chạy xe ôm kiếm sống

tác giả
LÊ HUY
LÊ HUY
LÊ HUY

Một tuần, tính đến 3-11, tân sinh viên Lê Minh Hoàng Long (TP.HCM) nhận được sự sẻ chia từ 71 lượt bạn đọc gửi tiền về số tài khoản của báo Tuổi Trẻ. Hơn 34 triệu đồng tiếp sức Long vượt qua nhọc nhằn đến giảng đường.

71 lượt bạn đọc tặng hơn 34 triệu đồng, tiếp sức chàng trai không chào được cha trong đại dịch, mất luôn mẹ vì ung thư - Ảnh 1.

Tan trường, Hoàng Long chạy xe công nghệ, chắt chiu từng đồng giữa thành phố - Ảnh: LÊ HUY

Hoàng Long là nhân vật được đăng trên báo Tuổi Trẻ số báo ngày 28-10 với tựa đề: Không chào được cha trong đại dịch, mất luôn mẹ vì ung thư, nam SV TP.HCM ở trọ 1 mình, chạy xe ôm”.

Hơn 34 triệu đồng từ 71 lượt bạn đọc giúp chàng trai mồ côi vơi gánh lo học phí

71 lượt bạn đọc tặng hơn 34 triệu đồng, tiếp sức chàng trai không chào được cha trong đại dịch, mất luôn mẹ vì ung thư - Ảnh 2.

Những giọt nước mắt của chàng trai cô đơn với 4 bức tường không cha, vắng mẹ - Ảnh: LÊ HUY

Trước đó ngày 28-10, Long đã được chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ tặng suất học bổng 15 triệu đồng. 

Hoàng Long (Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM) sớm phải chịu những mất mát quá lớn khi lần lượt mất cha trong đại dịch COVID-19 lúc đang học lớp 8 và mất mẹ vì ung thư vú giai đoạn nặng khi học lớp 11.

Không được nhìn cha lần cuối, cũng chẳng kịp nói lời từ biệt với mẹ, Long gần như phải tự mình bước qua tuổi thơ thiếu vắng tình thân.

Sau khi mẹ qua đời, Long sống nhờ nhà hai người cô, vừa học vừa tự xoay xở cuộc sống. Đậu vào ngành Kỹ thuật điện, Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Long quyết định ra ở trọ một mình, không muốn trở thành gánh nặng cho người thân.

Ở tuổi vừa bước chân vào giảng đường, Long phải tự tìm phòng, lo tiền ăn, tiền trọ và học phí bằng những cuốc xe ôm công nghệ. Có những ngày chạy xe giữa thành phố đông đúc, đi qua những con đường từng được cha mẹ chở đi, Long không kìm được nước mắt.

Sau khi dành dụm gần như toàn bộ số tiền tích góp để đóng hơn 16 triệu đồng học phí nhập học, nỗi lo về chặng đường đại học phía trước vẫn đè nặng lên vai chàng tân sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dẫu vậy, Long vẫn kiên trì bám trụ giảng đường.

Chỉ sau gần 1 tuần bài viết được đăng tải, bạn đọc đã chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ 71 lượt ủng hộ với tổng số hơn 34 triệu đồng.

Sau nhiều cuốc xe công nghệ giữa phố đông, Hoàng Long tranh thủ dừng chân nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ phóng viên Tuổi Trẻ báo tin có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ.

Nghe tin, chàng tân sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không giấu được sự nghẹn ngào, xúc động. Long bất ngờ khi giữa thành phố rộng lớn, giữa những tháng ngày Long vẫn lặng lẽ gồng gánh cuộc sống một mình, lại có nhiều người xa lạ dành sự yêu thương và sẻ chia đến vậy.

“Tôi vui lắm, tôi không biết diễn tả thế nào. Tôi không ngờ hoàn cảnh của mình lại được nhiều người biết đến, được mọi người thương và giúp đỡ nhiều như vậy. Tôi cảm ơn chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, bạn đọc cùng các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã giúp đỡ tôi", Long xúc động nói.

Đón nhận tình cảm ấy, Long tự hứa sẽ nỗ lực học tập bằng tất cả khả năng, cố gắng tốt nghiệp và tìm được công việc ổn định để tự lo cho cuộc sống, đồng thời không phụ tấm lòng của những nhà hảo tâm đã dang tay nâng đỡ lúc chông chênh nhất.

71 lượt bạn đọc tặng hơn 34 triệu đồng, tiếp sức chàng trai không chào được cha trong đại dịch, mất luôn mẹ vì ung thư - Ảnh 4.

Trong căn nhà trọ đơn độc, Long càng cô đơn, càng nhớ ba mẹ - Ảnh: LÊ HUY

Lê Minh Hoàng Long. Ba mẹ lần lượt qua đời, chàng trai chạy xe công nghệ nuôi ước mơ giảng đường - Video: LÊ HUY – QUỲNH NGHI – HUỲNH SA – TRINH TRÀ

“Đừng bỏ dở việc học”, "chân cứng đá mềm"

Sau khi bài báo được đăng tải, nhiều bạn đọc đã để lại những lời nhắn gửi đầy yêu thương, chia sẻ và động viên Hoàng Long vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ giảng đường.

Bạn đọc Mai xúc động trước hoàn cảnh của Long, đồng thời bày tỏ sự cảm phục nghị lực vươn lên: “Một hoàn cảnh quá đáng thương, nhưng Long vẫn rất nghị lực để vươn lên. Mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ đến khi Long tốt nghiệp đại học và tự nuôi sống được bản thân mình”.

Bạn đọc Sao Mai gửi lời động viên Long giữ vững tinh thần trước những mất mát, khó khăn đã trải qua: “Dù cuộc sống có nhiều khó khăn và mất mát, mong Long vẫn giữ vững tinh thần, đừng bỏ dở việc học và cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Hy vọng những nỗ lực hôm nay sẽ giúp Long có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Trong khi đó, bạn đọc Quyên nhắn nhủ: “Chúc Long chân cứng đá mềm, vững bước trong học tập, cuộc sống, vượt qua mọi giông bão cuộc đời”.

Cùng chung sự sẻ chia ấy, bạn đọc Tú Hân bày tỏ sự xót xa khi ở tuổi còn trẻ, Long đã phải tự gánh vác mọi lo toan của cuộc sống: “Tuổi còn trẻ mà đã phải tự lo mọi thứ, từ tiền ăn, tiền trọ đến việc học hành, thật sự không dễ dàng gì.

Mong Long luôn giữ được sức khỏe và nghị lực để vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục theo đuổi việc học và có một tương lai tốt đẹp hơn”.

71 lượt bạn đọc tặng hơn 34 triệu đồng, tiếp sức chàng trai không chào được cha trong đại dịch, mất luôn mẹ vì ung thư - Ảnh 8.

Hoàng Long là tân sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, tự lo tiền ăn, tiền trọ và việc học - Ảnh: LÊ HUY

Tiếp sức đến trường 2026 tiếp thêm động lực cho tân sinh viên vượt khó

71 lượt bạn đọc tặng hơn 34 triệu đồng, tiếp sức chàng trai không chào được cha trong đại dịch, mất luôn mẹ vì ung thư - Ảnh 1.

71 lượt bạn đọc tặng hơn 34 triệu đồng, tiếp sức chàng trai không chào được cha trong đại dịch, mất luôn mẹ vì ung thư - Ảnh 9.Ngân hàng Á Châu dành 10 tỉ cho SV Tiếp sức đến trường đang học năm 2 vay lãi suất ưu đãi

Năm học 2026-2027, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) triển khai chương trình vay vốn ưu đãi dành cho các sinh viên thuộc chương trình học bổng Tiếp sức đến trường với hạn mức tổng cộng 10 tỉ đồng. Chương trình được áp dụng tại TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng.

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LÊ HUY
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    Chủ đề: tiếp sức đến trường mồ côi Lê Minh Hoàng Long tân sinh viên nghèo

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