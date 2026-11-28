Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (trái) và TSKH Lê Văn Châu - Ảnh tư liệu

Ba mươi năm trước, khi thị trường chứng khoán Việt Nam còn nằm trên những trang đề án, ngay cả việc tìm người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường cũng không dễ dàng...

Khi chứng khoán còn là khái niệm quá mới mẻ

Trong cuốn hồi ức Nhớ về những năm tháng ấy, TSKH Lê Văn Châu - Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - kể lại những câu chuyện đặc biệt về buổi đầu hình thành ngành chứng khoán Việt Nam.

Năm 1995 và đầu năm 1996, qua nhiều cuộc họp, mô hình và lộ trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng sáng tỏ. Song ngay cả tên gọi của cơ quan quản lý thị trường cũng có những tranh luận.

Người đề xuất gọi là Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, người lại muốn đặt tên là Ủy ban Chứng khoán Việt Nam. Câu chuyện ai sẽ đứng đầu, đơn vị nào quản lý ủy ban cũng được lãnh đạo cấp cao nhất của đất nước cân nhắc.

Do tính chất liên ngành của thị trường chứng khoán, từng có ý kiến đề xuất Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Chủ tịch ủy ban. Nhưng cuối cùng không ai đứng ra nhận chức vụ này.

Lãnh đạo Chính phủ và Ủy ban Chứng khoán ấn nút khai trương Sở HoSE ngày 20-7-2000 - Ảnh: Tư liệu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Một ngày, ông được Thủ tướng Võ Văn Kiệt gọi lên trao đổi công việc. Thủ tướng cho biết lãnh đạo Chính phủ đã cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất lựa chọn ông làm người đứng đầu cơ quan sắp được thành lập.

Thủ tướng cũng dặn ông cứ suy nghĩ kỹ, bởi đây là nhiệm vụ không dễ và rất mới.

Nhận trọng trách được Đảng và Nhà nước giao, ông Châu đề xuất đặt tên cơ quan này là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tương xứng với vị thế, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ đối với tổ chức này.

Ông Châu vẫn tin rằng dù thời gian đầu thị trường chứng khoán chưa đạt được những kết quả to lớn, ít nhất cũng đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế thị trường.

"Đã là kinh tế thị trường, nếu không có thị trường chứng khoán thì không thể gọi là kinh tế thị trường được", ông viết trong hồi ức.

Ngày 28-11-1996, Chính phủ ban hành nghị định thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kết quả của quá trình nghiên cứu liên tục từ năm 1992 với biết bao đề án, dự thảo khuôn khổ pháp lý của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, nhiều viện nghiên cứu…

Tháng 4-1997, ủy ban bắt đầu đi vào hoạt động. Cũng ngay từ những ngày xây dựng nghị định đầu tiên về chứng khoán và thị trường chứng khoán, những người đặt nền móng đã thống nhất mô hình hai trung tâm giao dịch chứng khoán tại TP.HCM và Hà Nội.

Việc đưa trung tâm tại TP.HCM vào hoạt động trước xuất phát từ nhận thức đây là đầu tàu kinh tế của miền Nam, năng động và có hệ thống thương mại phát triển cao nhất cả nước khi ấy.

Các trung tâm giao dịch được xem là bước đi đầu tiên, có sự tập dượt, từng bước hoàn thiện để chuyển thành sở giao dịch chứng khoán khi thị trường phát triển chín muồi.

Đi khắp trong Nam, ngoài Bắc 'tiếp thị' doanh nghiệp lên sàn

Ông Châu còn nhớ thời điểm cử bà Vũ Thị Kim Liên, khi ấy là Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành, cùng các cán bộ ủy ban lặn lội khắp trong Nam, ngoài Bắc để "tiếp thị" lên niêm yết cổ phiếu.

Có lần, sau khi nghe bà Liên thuyết trình về những lợi ích, trách nhiệm và thách thức khi tham gia thị trường chứng khoán, một vị giám đốc doanh nghiệp thật lòng nói:

"Nghe chị nói thì thị trường chứng khoán đúng là rất hấp dẫn, nhưng khi cả nền kinh tế đang tù mù mà chị bảo tôi ra niêm yết, phải công khai, minh bạch, khác nào bảo tôi nhảy ra ánh sáng để thiên hạ soi mói, còn các doanh nghiệp khác trong bóng tối làm gì cũng không ai biết. Kể cả ưu đãi thuế cũng không hấp dẫn bằng sự tù mù".

Lại có lần, nhóm công tác của ủy ban đến vận động một doanh nghiệp làm ăn khá hiệu quả, phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ ở phòng khách. Dù đã hẹn trước với Giám đốc, cuối cùng các cán bộ cũng chỉ được làm việc với kế toán trưởng.

Nhiều chuyến đi "tiếp thị" không thành công. Sau mỗi lần như thế, những người xây dựng thị trường lại động viên nhau kiên trì, nhẫn nại mở đường.

Ba thập niên sau, trò chuyện với Tuổi Trẻ, bà Vũ Thị Kim Liên - nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - vẫn nhớ những tháng ngày ấy.

Bà Vũ Thị Kim Liên (thứ hai từ phải sang) - nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán - Ảnh tư liệu

Theo bà Liên, nhiều doanh nghiệp khi đó vẫn quen với nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước và vốn vay ngân hàng, chưa thấy nhu cầu đưa cổ phiếu lên sàn. Trong khi đó niêm yết đồng nghĩa với việc phải công khai tình hình tài chính, kiểm toán và thực hiện những yêu cầu mới về quản trị.

Gần như tháng nào, các cán bộ ủy ban cũng tổ chức hội thảo, gặp gỡ, trực tiếp vận động doanh nghiệp. Có những cuộc gặp kéo dài hàng giờ để giải thích về cơ hội huy động vốn và lợi ích của việc tham gia thị trường chứng khoán.

Giữa những khó khăn ấy, Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) và Công ty CP Cáp và Vật liệu viễn thông (SAM) đã trở thành hai doanh nghiệp tiên phong.

Việc đưa hai doanh nghiệp đầu tiên lên sàn chứng khoán cũng trở thành dấu mốc lịch sử, khởi đầu cho hành trình đưa hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán đến gần hơn với doanh nghiệp và công chúng đầu tư.

Sau 30 năm nhìn lại, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đương nhiệm - nhấn mạnh: Nhìn lại thời điểm ấy, điều đáng trân trọng không chỉ là những con số ban đầu, mà là sự dũng cảm lựa chọn con đường phát triển dài hạn.

"Một thị trường chứng khoán không thể hình thành chỉ bằng việc thiết lập hệ thống giao dịch; thị trường chỉ thực sự tồn tại và phát triển khi có khuôn khổ pháp lý phù hợp, có doanh nghiệp sẵn sàng công khai thông tin, có tổ chức trung gian đủ năng lực, có nhà đầu tư tin tưởng và có cơ quan quản lý đủ bản lĩnh để duy trì kỷ cương", bà Phương nói.

Theo bà Phương, ngành chứng khoán đã trải qua không ít thách thức. Những biến động của kinh tế thế giới, các chu kỳ tăng giảm mạnh của thị trường, tác động của khủng hoảng tài chính, đại dịch COVID-19… đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư.

Có những thời điểm niềm tin thị trường bị thử thách; có những bài học đòi hỏi chúng ta phải nhìn thẳng vào hạn chế, đổi mới phương thức quản lý và kiên quyết củng cố kỷ luật, kỷ cương thị trường.

Nhưng cũng chính qua thử thách, bản lĩnh của ngành chứng khoán được tôi luyện. Chúng ta hiểu sâu sắc hơn rằng phát triển thị trường không chỉ là mở rộng quy mô, gia tăng thanh khoản hay gia tăng số lượng nhà đầu tư, mà cùng với đó là phải bảo đảm tính minh bạch, công bằng, an toàn và khả năng chống chịu trước biến động.

Những tấm ảnh ép nhựa mang đi gọi vốn Khi những người đặt nền móng cho thị trường chứng khoán Việt Nam còn lặn lội tìm doanh nghiệp niêm yết, ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital - cũng đã bắt đầu hành trình đưa dòng vốn quốc tế đến Việt Nam. Lần đầu đến Việt Nam vào năm 1990, ông Dominic bị thu hút bởi cảnh sắc, văn hóa và đặc biệt là con người Việt Nam. Dù nền kinh tế khi ấy còn nhiều khó khăn, ông quyết định ở lại với mong muốn tham gia vào hành trình phát triển của đất nước. Ông Dominic Scriven (ngoài cùng bên phải) trong một sự kiện từ năm 2004 - Ảnh: SSC Năm 1994, ông cùng một số người bạn bắt đầu xây dựng Dragon Capital. Thị trường chứng khoán chưa ra đời, khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn chưa sẵn sàng, đầu tư gián tiếp thông qua thị trường vốn còn là khái niệm xa lạ. "Những người làm đầu tư thường được cho là phải nhìn vào con số, mô hình hay khả năng sinh lời. Nhưng nếu nhìn lại những ngày đầu của Dragon Capital, có một thứ đến trước tất cả, đó là niềm tin vào hướng đi của Việt Nam", ông Dominic viết trong kỷ yếu kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán Việt Nam. Để thuyết phục nhà đầu tư quốc tế, mỗi lần ra nước ngoài gọi vốn, ông mang theo những tấm ảnh khổ lớn được ép nhựa, từ phong cảnh Việt Nam, nhà máy, phân xưởng đến những doanh nghiệp đang trong quá trình cổ phần hóa. Năm 1995, trong một chuyến đi đến Mỹ huy động vốn cho quỹ VEIL, hành lý của ông có khoảng 50 bộ tài liệu. Tại sân bay Los Angeles, nhân viên hải quan nhìn thấy rất nhiều chữ "Vietnam" và giữ ông lại để hỏi về những tài liệu này. Sau những lần như thế, ông rút ra một cách thuyết phục hơn: mời nhà đầu tư quốc tế đến tận Việt Nam, trực tiếp thăm nhà máy, gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp và tiếp xúc với người Việt Nam. Từ một nhóm nhỏ huy động được 16,4 triệu USD cho quỹ đầu tư nước ngoài đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, Dragon Capital từng bước phát triển, đưa tổng giá trị tài sản quản lý lên khoảng 4,5 tỉ USD tại thời điểm ông viết hồi ức. Hơn ba thập niên gắn bó với Việt Nam, điều ông Dominic mong mỏi là thị trường chứng khoán không chỉ vận hành an toàn, thông suốt mà còn thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống ngân hàng. Niềm vui sẽ đến khi thị trường vốn đạt được vị trí xứng tầm, thực sự trở thành động lực cho nền kinh tế Việt Nam vươn cao.