Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28-11-1996 - 28-11-2026), bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - chia sẻ về hành trình kiến tạo thị trường, những thành tựu, bài học sau ba thập kỷ và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

* Thưa bà, nhìn lại hành trình 30 năm xây dựng và phát triển ngành chứng khoán Việt Nam, từ những ngày đầu đặt nền móng cho một thị trường vốn còn rất mới mẻ, điều gì khiến bà trân trọng nhất?

Bà Vũ Thị Chân Phương là nữ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đầu tiên - Ảnh: SSC

- Ba mươi năm trước, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược.

Đó không chỉ là sự ra đời của một cơ quan quản lý chuyên ngành mới, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng về thể chế và tổ chức để hình thành một thị trường vốn hiện đại.

Ngày 28-11-1996, Chính phủ ban hành Nghị định 75/CP thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, khái niệm chứng khoán còn quá mới mẻ, cơ quan quản lý vừa phải xây dựng thể chế, đào tạo đội ngũ, chuẩn bị cơ sở vật chất và công nghệ, vừa từng bước hình thành những nguyên tắc vận hành của một thị trường đòi hỏi tính công khai, minh bạch, kỷ luật và niềm tin.

Những người đi trước đã bắt đầu hành trình ấy bằng tinh thần dấn thân, ý chí học hỏi và quyết tâm kiến tạo.

Từ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, xây dựng các quy định ban đầu, thiết lập cơ chế cấp phép, giám sát đến chuẩn bị điều kiện cho các tổ chức trung gian hoạt động, từng viên gạch của thị trường được đặt xuống trong sự thận trọng nhưng đầy khát vọng.

Mỗi quyết định, mỗi quy trình, mỗi bước hoàn thiện về tổ chức đều góp phần tạo nên nền móng cho một lĩnh vực hoàn toàn mới của nền kinh tế.

Những thước ảnh tư liệu quý giá về ngành chứng khoán

Ngày 20-7-2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSTC) khai trương và một tuần sau đó, ngày 28-7-2000, sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM chính thức đi vào hoạt động - đánh dấu sự vận hành của thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Những phiên giao dịch trong giai đoạn đầu với số lượng hàng hóa còn hạn chế, quy mô giao dịch khiêm tốn và cộng đồng nhà đầu tư chưa đông đảo, song đã mở ra một không gian phát triển mới.

Việc đưa hai doanh nghiệp đầu tiên là Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (SAM) niêm yết trên sàn chứng khoán trở thành dấu mốc lịch sử, khởi đầu cho hành trình đưa hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán đến gần hơn với doanh nghiệp và công chúng đầu tư.

Nhìn lại thời điểm ấy, điều đáng trân trọng không chỉ là những con số ban đầu, mà là sự dũng cảm lựa chọn con đường phát triển dài hạn.

Một thị trường chứng khoán không thể hình thành chỉ bằng việc thiết lập hệ thống giao dịch; thị trường chỉ thực sự tồn tại và phát triển khi có khuôn khổ pháp lý phù hợp, có doanh nghiệp sẵn sàng công khai thông tin, có tổ chức trung gian đủ năng lực, có nhà đầu tư tin tưởng và có cơ quan quản lý đủ bản lĩnh để duy trì kỷ cương.

* Trải qua nhiều thăng trầm, những chu kỳ tăng giảm mạnh, thậm chí có thời điểm niềm tin của nhà đầu tư bị thử thách, đâu là bài học lớn nhất đối với ngành chứng khoán, thưa bà?

- Ngành chứng khoán đã trải qua không ít thách thức. Những biến động của kinh tế thế giới, các chu kỳ tăng giảm mạnh của thị trường, tác động của khủng hoảng tài chính, đại dịch COVID-19… đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư.

Có những thời điểm niềm tin thị trường bị thử thách; có những bài học đòi hỏi chúng ta phải nhìn thẳng vào hạn chế, đổi mới phương thức quản lý và kiên quyết củng cố kỷ luật, kỷ cương thị trường.

Nhưng cũng chính qua thử thách, bản lĩnh của ngành chứng khoán được tôi luyện. Chúng ta hiểu sâu sắc hơn rằng phát triển thị trường không chỉ là mở rộng quy mô, gia tăng thanh khoản hay gia tăng số lượng nhà đầu tư, mà cùng với đó là phải bảo đảm tính minh bạch, công bằng, an toàn và khả năng chống chịu trước biến động.

Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa bền vững khi đi cùng chất lượng; niềm tin chỉ có thể được duy trì khi các quy tắc được thực thi nghiêm túc và mọi chủ thể đều có quyền lợi, nghĩa vụ trước quy định pháp luật.

* Từ hai doanh nghiệp niêm yết đầu tiên đến một thị trường có quy mô vốn hóa hàng triệu tỉ đồng, theo bà, đâu là những thành tựu có ý nghĩa nhất của chứng khoán Việt Nam sau 30 năm?

FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi là dấu mốc lịch sử, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển mới với khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn cho nhà đầu tư nước ngoài

- Thành quả của ngành chứng khoán không chỉ được phản ánh qua các chỉ số thị trường, mà còn thể hiện trong sự thay đổi về phương thức huy động vốn của doanh nghiệp, lựa chọn đầu tư của người dân, năng lực quản trị của các tổ chức tham gia và vị thế của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.

Từ hai doanh nghiệp niêm yết ban đầu, đến nay thị trường đã có trên 1.500 doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, cùng nhiều mảng thị trường và sản phẩm đầu tư.

Đến cuối tháng 6-2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCoM đạt gần 10,8 triệu tỉ đồng, tương đương hơn 82% GDP ước tính năm 2025. Giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29.300 tỉ đồng mỗi phiên, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước vượt 13 triệu.

Điều quan trọng hơn cả là thị trường chứng khoán đang từng bước khẳng định vai trò kết nối nguồn vốn với nhu cầu phát triển.

Thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, doanh nghiệp có thể đa dạng hóa nguồn vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, tăng nguồn lực để mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thông qua các quỹ đầu tư, nguồn vốn phân tán trong xã hội có thể được tập hợp, quản lý chuyên nghiệp và phân bổ vào những cơ hội đầu tư phù hợp với mục tiêu dài hạn.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc đưa hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) vào vận hành, tạo nền tảng nâng cao năng lực xử lý giao dịch, tăng cường khả năng giám sát và hỗ trợ phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong tương lai.

Đặc biệt, ngày 21-9-2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách trong thời gian dài của Việt Nam.

* Đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Điều này đặt ra sứ mệnh mới như thế nào đối với thị trường chứng khoán?

- Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả những nguồn lực rất lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Khát vọng tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới đòi hỏi hệ thống tài chính phải phát triển đồng bộ hơn. Trong đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực của khu vực doanh nghiệp.

Đây là cơ hội lớn, cũng là trách nhiệm lịch sử của ngành chứng khoán.

Chúng ta không thể chỉ hài lòng với sự gia tăng về điểm số, vốn hóa hay số lượng tài khoản.

Mục tiêu cao hơn là xây dựng một thị trường có khả năng huy động vốn mới cho nền kinh tế, phân bổ vốn đến những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia.

* Sau dấu mốc nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam cần thay đổi những gì để phát triển tương xứng với tiềm năng và đáp ứng những chuẩn mực cao hơn của thị trường tài chính quốc tế?

Không gian triển lãm 30 năm ngành chứng khoán - Ảnh: SSC

- Trước hết, hoàn thiện thể chế tiếp tục là nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng. Hệ thống pháp luật về chứng khoán cần liên tục được rà soát, cập nhật đồng bộ với thực tiễn, bảo đảm tính minh bạch, khả thi, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế không chỉ là bổ sung quy định, mà còn là nâng cao chất lượng thực thi và mang tính kiến tạo cho phát triển.

Thứ hai, phát triển đồng bộ nguồn cung và cầu đầu tư, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Chúng ta cần thúc đẩy doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện IPO gắn với niêm yết, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Điều quan trọng không chỉ là có thêm doanh nghiệp tham gia, mà còn phải hình thành những doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt, minh bạch thông tin, sử dụng vốn hiệu quả và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, người lao động và nền kinh tế.

Cùng với đó, cần phát triển thị trường trái phiếu theo hướng an toàn, minh bạch, bền vững; tiếp tục hoàn thiện thị trường phái sinh. Các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh, tài chính bền vững, carbon, tài sản mã hóa… cần được nghiên cứu, triển khai trên cơ sở khuôn khổ pháp lý phù hợp, năng lực quản lý rủi ro và nhu cầu thực tế.

Về phía cầu đầu tư, sự tham gia đông đảo của nhà đầu tư cá nhân là một lợi thế. Tuy nhiên, để thị trường vận hành ổn định hơn, cần gia tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư dài hạn.

Thứ ba, tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành. Việc ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ phân tích hiện đại cần được triển khai phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Thứ tư, tận dụng hiệu quả cơ hội nâng hạng để hội nhập sâu rộng hơn với thị trường tài chính quốc tế.

Việc được FTSE Russell nâng hạng là dấu mốc đáng tự hào, nhưng đồng thời đặt ra những chuẩn mực cao hơn trên nhiều phương diện. Ngành chứng khoán sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, thành viên thị trường và nhà đầu tư quốc tế để triển khai lộ trình nâng hạng một cách thực chất.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành chứng khoán có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và tư duy đổi mới.

Thị trường càng phát triển, yêu cầu đối với cơ quan quản lý càng lớn. Cán bộ quản lý không chỉ cần am hiểu pháp luật và nghiệp vụ, mà còn phải có khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện xu hướng, dự báo rủi ro và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường tài chính toàn cầu.

* Nhân dấu mốc 30 năm, với cương vị người đứng đầu ngành chứng khoán, bà muốn gửi gắm điều gì tới những thế hệ đi trước, cộng đồng doanh nghiệp và hàng triệu nhà đầu tư đang đồng hành cùng thị trường?

Khách mời tham quan triển lãm 30 năm ngành chứng khoán - Ảnh: SSC

- Nhìn lại 30 năm, điều khiến chúng ta tự hào không chỉ là một thị trường đã lớn mạnh về quy mô, đa dạng về sản phẩm và từng bước hội nhập quốc tế, mà còn là hành trình xây dựng một thiết chế thị trường mới trong nền kinh tế Việt Nam.

Mỗi thành quả hôm nay đều có dấu ấn của những người đi trước. Mỗi bước tiến của thị trường đều được nâng đỡ bởi nền móng mà nhiều thế hệ đã dày công tạo dựng.

Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng tôi trân trọng những đóng góp ấy và ý thức rằng trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp nối xứng đáng, không ngừng đổi mới, hoàn thiện những gì còn hạn chế và mở ra những không gian phát triển mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành chứng khoán, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho ngành trưởng thành và phát triển.

Tôi trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành chứng khoán, đồng thời cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các thành viên thị trường, hiệp hội nghề nghiệp, cơ quan báo chí và các đối tác trong nước, quốc tế đã đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của thị trường.

Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều nhiệm vụ lớn. Tầm vóc mới của thị trường đòi hỏi trách nhiệm mới của ngành chứng khoán.

Chúng ta kiên định mục tiêu phát triển thị trường minh bạch, an toàn, hiệu quả; lấy chất lượng hàng hóa, kỷ cương pháp luật, năng lực quản trị và niềm tin của nhà đầu tư làm nền tảng; lấy khả năng huy động và phân bổ vốn hiệu quả cho nền kinh tế làm thước đo quan trọng của sự phát triển.

Đó cũng là cam kết của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước và với tương lai đất nước.

Vững nền tảng để đi xa hơn; đổi mới để phát triển mạnh hơn; hội nhập để nâng tầm vị thế; giữ trọn niềm tin để đồng hành cùng khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng - đó là tinh thần của hành trình 30 năm, cũng là lời cam kết của ngành chứng khoán Việt Nam trên chặng đường phía trước.

* Trân trọng cảm ơn bà!