VN-Index phục hồi hơn 24 điểm trong phiên 27-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong không khí kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28-11-1996 - 28-11-2026), thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch khởi sắc sau cú giảm gần 58 điểm trước đó.

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt bứt phá

Lực mua xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch 27-11, đưa VN-Index có thời điểm tăng hơn 32 điểm, vượt mốc 1.660 điểm. Dù đà tăng thu hẹp về cuối phiên, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện.



Kết thúc phiên giao dịch 27-11, VN-Index tăng 24,22 điểm (1,49%) lên 1.653,9 điểm. Dù phục hồi trong phiên cuối tuần, tính chung tuần giao dịch 23 đến 27-11, VN-Index vẫn giảm 34,89 điểm (2,07%), đánh dấu tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp.

Nổi bật nhất trong phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng khi hàng loạt mã tăng mạnh, thậm chí tăng hết biên độ với lượng dư mua giá trần lên tới hàng triệu đơn vị.

Cụ thể, cổ phiếu BSR của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng trần 6,87% lên 24.100 đồng/cổ phiếu. Hơn 10,28 triệu cổ phiếu BSR được giao dịch, trong khi lượng dư mua giá trần còn hơn 1,4 triệu đơn vị khi kết phiên.

Tương tự, cổ phiếu PVD của Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí tăng trần 6,77% lên 16.550 đồng/cổ phiếu, với gần 7,84 triệu đơn vị được giao dịch và dư mua giá trần hơn 7,1 triệu cổ phiếu.

Trên sàn HNX, cổ phiếu PVS cũng tăng hết biên độ 10% lên 27.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch gần 5,4 triệu đơn vị.

Bảng điện phiên giao dịch 27-11 - Dữ liệu: VSF

Các cổ phiếu khác trong nhóm dầu khí cũng tăng giá, như PVC tăng 8,51%, PVT tăng 6,7%, GAS tăng 6,62%, OIL tăng 6,19%, PLX tăng 6,16% và PVB tăng 5,63%.

Sắc xanh cũng lan rộng tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, dẫn đầu là LPB tăng 4,84%, tiếp đến là MBB tăng 2,82%, TCB tăng 2,54% và VPB tăng 1,78%.

Trong khi đó, đà phục hồi của nhóm chứng khoán có phần phân hóa. VND tăng 2,25%, VIX tăng 0,84%, song SSI, HCM và SHS đứng giá, còn VCI giảm 1,36%.

Nhóm bất động sản ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng mạnh trở lại như NVL tăng 6,1%, TCH tăng 4,06%, VRE tăng 2,82%, DXG tăng 2,46% và VIC tăng 2,17%.

Ở các nhóm ngành khác, cổ phiếu bán lẻ FRT và MWG lần lượt tăng 5,04% và 2,69%. Cổ phiếu công nghệ FPT tăng 2,53%, HPG tăng 1,53%, GMD tăng 1,33% và GEX tăng 1,08%.

Hơn 450 cổ phiếu tăng giá trong phiên cuối tuần

Trên cả 3 sàn, thị trường ghi nhận 455 cổ phiếu tăng giá, trong đó có 37 mã tăng trần, so với 268 mã giảm giá và 820 mã đứng giá.



Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến tích cực về điểm số, thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 11.269 tỉ đồng, giảm gần 30% so với phiên trước.

Xét về mức độ ảnh hưởng đến VN-Index, VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất với 8,1 điểm, tiếp đến là GAS đóng góp 2,37 điểm, BSR đóng góp 1,7 điểm, MBB đóng góp 1,06 điểm và GVR đóng góp 1,03 điểm.

Như vậy, riêng ba cổ phiếu VIC, GAS và BSR đã đóng góp hơn 12 điểm, chiếm khoảng một nửa mức tăng của VN-Index trong phiên hôm nay.

Ở chiều ngược lại, PGV, VNM và SAB là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, lần lượt lấy đi 0,16 điểm, 0,09 điểm và 0,07 điểm.

Khối ngoại chấm dứt chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp Một diễn biến đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là sự trở lại của dòng vốn ngoại sau 7 phiên bán ròng liên tiếp. Tính trên cả 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 2.013 tỉ đồng và bán ra hơn 1.406 tỉ đồng, qua đó mua ròng 606,7 tỉ đồng. FPT dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị gần 182 tỉ đồng, tiếp đến là MBB (79,62 tỉ đồng), BSR (55,5 tỉ đồng), HPG (52,26 tỉ đồng), VIC (44,24 tỉ đồng) và MSN (42,65 tỉ đồng). Hai cổ phiếu dầu khí khác là PVS và GAS cũng được khối ngoại mua ròng lần lượt 38,45 tỉ đồng và 37,33 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, GMD bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 149 tỉ đồng, bỏ xa các cổ phiếu xếp sau như NLG (24,08 tỉ đồng), GEX (23,85 tỉ đồng) và HDB (15,2 tỉ đồng).