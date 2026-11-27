VN-Index giảm gần 58 điểm sau phiên 26-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đóng cửa phiên 26-11, VN-Index giảm 57,77 điểm (-3,42%) xuống 1.629,68 điểm, đánh mất mốc hỗ trợ 1.650 điểm với sắc đỏ chiếm ưu thế áp đảo trong phiên.

Áp lực bán lan rộng

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, bức tranh ngắn hạn đã xấu đi rõ rệt khi áp lực bán chuyển từ phân hóa sang lan rộng toàn thị trường. Hơn 70% cổ phiếu trên HoSE giảm giá, cả ba nhóm vốn hóa cùng chịu áp lực và vùng hỗ trợ 1.670 điểm bị xuyên thủng.

Công ty này cho rằng thông tin mới về thuế quan xuất hiện trong bối cảnh tâm lý thị trường vốn đã yếu, khiến nhu cầu phòng thủ tăng mạnh. Rủi ro giảm tiếp hoặc rung lắc mạnh trong ngắn hạn tiếp tục chiếm ưu thế.

Kịch bản VN-Index điều chỉnh về 1.600 điểm vào cuối năm 2026 đang hình thành. Tuy nhiên, với chỉ 19% cổ phiếu còn nằm trên các đường trung bình giá 20 phiên (MA20) và 50 phiên (MA50), những nhịp hồi nếu xuất hiện vẫn nên được xem là hồi kỹ thuật nếu thanh khoản phía cầu và độ rộng chưa cải thiện rõ rệt.

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định thanh khoản gia tăng so với bình quân 20 phiên trong phiên giảm mạnh cho thấy lực cung đang áp đảo lực cầu. Các chỉ báo về kỹ thuật tiếp tục hướng xuống, phản ánh dòng tiền mua chủ động suy yếu, áp lực bán gia tăng và chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy.

VCBS đánh giá VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh, hướng về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng cho rằng xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang suy giảm sau khi không giữ được vùng hỗ trợ 1.680 điểm. Vùng 1.580 - 1.600 điểm được xem là hỗ trợ mạnh, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 3-2026 và tháng 11-2025.

Nâng tỉ trọng tiền mặt

Về chiến lược đầu tư, Yuanta Việt Nam khuyến nghị nâng tỉ trọng tiền mặt lên 80% và 20% cổ phiếu. Công ty khuyến nghị hạn chế mở vị thế mới để bắt đáy với tỉ trọng lớn, đồng thời theo dõi khả năng cân bằng trở lại ở những doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh khả quan và sức mạnh tương đối tốt.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi vi phạm các ngưỡng cắt lỗ. Thay vì vội vàng bắt đáy, nhà đầu tư nên sàng lọc những cổ phiếu vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán chung, chuẩn bị cho thời điểm thị trường cân bằng trở lại.

Chứng khoán OCBS dự báo VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh ngay từ đầu phiên 27-11. Vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm có thể thu hút lực cầu bắt đáy, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và hồi phục.

Dù vậy, công ty khuyến nghị ưu tiên bảo toàn tài khoản, kiểm soát dư nợ margin để hạn chế rủi ro bán giải chấp. Những nhịp hồi nếu xuất hiện phù hợp hơn với hoạt động lướt sóng T+ trên danh mục sẵn có. Dòng tiền mới nên chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng trước khi giải ngân.

Chứng khoán Vietcap vừa công bố báo cáo cập nhật về Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Công ty này dự báo có thể phải đến năm 2032 PNJ mới phục hồi về mức trước sự cố. Doanh thu bán lẻ dự kiến tiếp tục suy yếu đến hết năm 2027, trước khi dần phục hồi từ năm 2028. Giai đoạn 2026-2032, Vietcap dự báo tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) doanh thu bán lẻ và doanh thu thuần lần lượt đạt 6% và 4%. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến đạt 2.694 tỉ đồng vào năm 2032, tương đương 95% mức 2.828 tỉ đồng của năm 2025. Dự báo này được đưa ra với giả định PNJ không hoàn nhập dự phòng mua lại.