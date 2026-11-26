VN-Index mất gần 60 điểm trong phiên 26-11 khi nỗi lo thuế quan trở lại, áp lực bán lan rộng trên thị trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch ngày 26-11 với áp lực bán chiếm ưu thế. Dù xuất hiện một số nhịp phục hồi trong phiên sáng, VN-Index liên tục lùi về các vùng điểm thấp hơn khi lực cầu tỏ ra thận trọng.

Sắc đỏ bao trùm thị trường, VN-Index giảm sâu

Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều, khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 63 điểm, lùi về sát mốc 1.620 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 57,7 điểm (-3,42%), xuống còn 1.629,68 điểm. HNX-Index giảm 0,89 điểm (-0,39%), xuống 226,57 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 2,15 điểm (-1,79%), còn 117,67 điểm.

Sắc đỏ bao trùm thị trường với 578 mã giảm giá trên cả ba sàn, trong đó có 40 mã giảm sàn. Ở chiều ngược lại, chỉ có 148 mã tăng giá.

Dù giao dịch sôi động hơn trong phiên chiều, tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 16.043 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với phiên trước.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm tác động đến chỉ số. Riêng VIC giảm 6,28%, lấy đi 24,65 điểm của VN-Index. Hai cổ phiếu VHM và VPL lần lượt khiến chỉ số mất thêm 3,56 điểm và 1,26 điểm.

Hơn 530 mã giảm điểm trong phiên 26-11 - Dữ liệu: VSF

Như vậy, chỉ riêng ba cổ phiếu này đã đóng góp gần 29,5 điểm vào đà giảm, chiếm hơn một nửa số điểm VN-Index mất đi trong phiên.

Áp lực bán cũng lan rộng tại nhóm ngân hàng khi EIB giảm 6,65%, LPB giảm 6,02% và TCB giảm 5,07%. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, MBB và VPB đều giảm hơn 2%.

Ở nhóm chứng khoán, VPX giảm 5,16%, VND giảm 4,64%, MBS giảm 3,97%, SHS giảm 3,88%, VIX giảm 3,25% và SSI giảm 2,07%.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm mạnh, trong đó NLG và HDC giảm kịch sàn, NVL giảm 6,84%, KDH giảm 6,35%, CEO giảm 5,45%.

Tại các nhóm ngành khác, GMD, VSC, DGW và HHP đồng loạt giảm hết biên độ. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như GEX, PNJ, MWG và FPT ghi nhận mức giảm từ hơn 3% đến 6,5%.

VN-Index khi nào tìm được điểm cân bằng?

Diễn biến điều chỉnh của thị trường trong phiên 26-11 một phần chịu tác động tâm lý từ thông tin Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất mức thuế bổ sung lên tới 35% đối với hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết đây mới là kết quả sơ bộ, chưa có hiệu lực. Mức thuế có thể giảm xuống còn 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia quá trình điều trần, phản biện và trao đổi với phía Mỹ. Hai nước cũng đang nỗ lực hoàn tất đàm phán hiệp định trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Quang Vĩnh, Giám đốc chi nhánh Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), cho biết tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước các thông tin bất lợi, trong bối cảnh thị trường vốn đang chịu sức ép từ xu hướng rút vốn của khối ngoại, lạm phát tại các nền kinh tế lớn và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).



Trong ngắn hạn, ông Vĩnh nhận định xu hướng điều chỉnh của VN-Index có thể chưa kết thúc. Sau nhiều phiên giảm điểm, áp lực margin call (yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ) có thể xuất hiện ở một số cổ phiếu, khiến thị trường cần thêm thời gian để tìm lại điểm cân bằng.

Theo ông, vùng 1.600 điểm hiện mang ý nghĩa tâm lý nhiều hơn là một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối ngân hàng đầu tư và khối kinh doanh Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), cho biết VN-Index đã trở lại vùng điểm thấp hồi tháng 3 năm nay, trong khi mặt bằng định giá cổ phiếu đang ở mức thấp và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường rơi vào trạng thái quá bán.

Theo ông Minh, sau những phiên điều chỉnh mạnh trước thông tin bất lợi, thị trường thường xuất hiện nhịp phục hồi khi tâm lý nhà đầu tư dần ổn định.

Với mức độ điều chỉnh hiện tại, ông Minh kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện nhịp phục hồi và dần tìm lại điểm cân bằng trong một đến hai phiên giao dịch tới.