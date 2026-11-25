Các diễn giả tham gia phiên thảo luận - Ảnh: BTC

Dư địa huy động vốn nước ngoài còn lớn

Tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động với chủ đề "Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững" do báo Nhân Dân phối hợp SmartF tổ chức diễn ra sáng 25-11, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn hiện nay lớn hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Theo tính toán của Bộ Tài chính được ông Thu dẫn lại, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 lên tới khoảng 38 triệu tỉ đồng, bình quân khoảng 7,7 triệu tỉ đồng mỗi năm.

Điều này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp đồng bộ để phát triển thị trường vốn, mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư.

Theo ông Thu, định hướng quan trọng là xây dựng thị trường vốn Việt Nam trở thành một hệ sinh thái có khả năng dẫn dắt, điều tiết các nguồn lực xã hội, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro.

Thị trường vốn cần phục vụ mục tiêu đầu tư và tăng trưởng dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh ở tầm quốc gia.

Dư địa huy động vốn nước ngoài vẫn còn, song cần được cân nhắc theo từng thời điểm, nhất là trong bối cảnh mặt bằng lãi suất quốc tế ở mức cao.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng các giải pháp phát triển thị trường vốn phải dựa trên định hướng dài hạn, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến trong nước và quốc tế.

Trong đó, những yếu tố cần lưu ý gồm chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, diễn biến địa chính trị, xung đột tại Trung Đông và biến động giá năng lượng.

Ở trong nước, hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng vẫn duy trì ở mức cao, tác động đến thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán.

Cũng tại diễn đàn, TS Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia - cho biết trần dư nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP được Quốc hội cho phép là 50%, trong khi cuối năm 2025 tỉ lệ này ở mức 32%.

Theo ước tính của ông Lực, ngay cả khi hạn mức vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của khối doanh nghiệp tăng lên 10 tỉ USD trong năm nay, tỉ lệ này cũng chỉ ở khoảng 34-35%, vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Với phương thức tự vay, tự trả, doanh nghiệp tự quyết định việc vay vốn trên cơ sở tính toán hiệu quả đầu tư. Các tổ chức nước ngoài cũng phải thẩm định kỹ lưỡng về tính an toàn và hiệu quả trước khi quyết định cho vay.

Theo ông Lực, dư địa huy động vốn nước ngoài theo phương thức này còn tương đối lớn. Trong bối cảnh nguồn vốn trong nước tương đối hạn hẹp, doanh nghiệp có thể cân nhắc vay nước ngoài ngắn hạn khi tỉ giá tương đối ổn định.

Mong muốn nâng tầm SCIC thành quỹ đầu tư quốc gia

Đề cập đến các giải pháp huy động và phân bổ nguồn lực đầu tư, TS Cấn Văn Lực cho rằng cần sớm nâng tầm Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trở thành quỹ đầu tư quốc gia, tương tự mô hình Temasek.

Việc này nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của SCIC trong phân bổ và huy động nguồn lực đầu tư.

Hiện nay, Việt Nam đã có lộ trình tập trung các doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành về SCIC để tiếp tục quản lý phần vốn nhà nước. Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm.

Một vấn đề khác được ông Lực đặc biệt lưu ý là nguồn vốn cho lĩnh vực năng lượng.

Theo vị chuyên gia, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 20 tỉ USD riêng cho lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi năng lượng, chứ không phải chỉ 4-5 tỉ USD.

Do đó, cùng với việc tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này là vấn đề quan trọng để bảo đảm cung ứng đủ điện cho quốc gia.

Đối với thị trường chứng khoán, ông Lực lưu ý quy mô vốn hóa không phản ánh được nhiều về khả năng huy động vốn thực tế của người dân và doanh nghiệp, bởi giá trị vốn hóa có thể giảm hàng nghìn tỉ đồng chỉ trong một ngày.

Để thúc đẩy phát triển các quỹ đầu tư, ông Lực cũng đánh giá cao những chuyển biến về chính sách thuế liên quan đến việc nắm giữ chứng khoán dài hạn, thu nhập từ đầu tư quỹ và nâng hạn mức giảm trừ trước khi tính thuế đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí.

Tuy nhiên, theo ông, vẫn cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp khác.

Doanh nghiệp Việt bất lợi vì chi phí vốn cao Từ góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Huy Hoàng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ITC Marine - cho biết chi phí vốn cao là một bất lợi của doanh nghiệp Việt Nam khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Trong khi chi phí vốn của doanh nghiệp tại một số thị trường như Trung Quốc có thể chỉ ở mức khoảng 1-2% hoặc thấp hơn, doanh nghiệp trong nước phải chịu chi phí vốn cao hơn đáng kể. Nếu tiếp cận được nguồn vốn dài hạn với lãi suất thấp, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng đội tàu, đầu tư phát triển công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh phát triển đội tàu, doanh nghiệp còn phải bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành trong bối cảnh ngành vận tải biển tiềm ẩn nhiều rủi ro, chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Ở góc độ ngân hàng, bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc SHB - cho biết nguồn vốn huy động trong nước của các ngân hàng chủ yếu đến từ dân cư và doanh nghiệp, với kỳ hạn phần lớn là ngắn hạn. Điều này khiến khả năng tài trợ vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp có những giới hạn nhất định. Những năm qua, SHB đã thực hiện chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn huy động, trong đó chú trọng tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức, định chế tài chính quốc tế. Từ cuối năm 2025 đến nay, SHB đã huy động tổng cộng 1,5 tỉ USD từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư quốc tế tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc)... Bên cạnh huy động nguồn vốn thương mại quốc tế, SHB cũng là một trong số ít ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam tham gia các dự án ODA.