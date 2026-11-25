VN-Index giảm gần 10 điểm, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 5.600 tỉ đồng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong phiên giao dịch ngày 25-11, dòng tiền ngoại đảo chiều mạnh, trong khi giao dịch thỏa thuận hàng nghìn tỉ đồng xuất hiện tại VIC và một số cổ phiếu ngân hàng.

VIC dẫn đầu danh sách bán ròng của khối ngoại

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài diễn biến tiêu cực trong phiên 25-11. Tính trên cả 3 sàn, khối ngoại mua vào khoảng 1.540 tỉ đồng nhưng bán ra hơn 7.215 tỉ đồng. Qua đó, giá trị bán ròng lên tới 5.675,6 tỉ đồng.

VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 4.701,3 tỉ đồng, chiếm phần lớn tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên.

Cùng với đó, cổ phiếu VIC ghi nhận ba giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng 18,7 triệu cổ phiếu, được thực hiện ở mức giá 245.700 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị các giao dịch đạt hơn 4.593 tỉ đồng.

Hoạt động giao dịch thỏa thuận cũng diễn ra sôi động tại một số cổ phiếu ngân hàng. MSB ghi nhận tổng khối lượng giao dịch 29,3 triệu cổ phiếu, giá trị gần 460 tỉ đồng. HDB có 22 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng khoảng 484,5 tỉ đồng. Tại SSB, khối lượng giao dịch đạt 13,66 triệu cổ phiếu, giá trị gần 204,9 tỉ đồng.

Giao dịch khối ngoại trong phiên 25-11 - Dữ liệu: VSF

Ngoài VIC, khối ngoại còn bán ròng tại nhiều cổ phiếu khác. MSN bị bán ròng 123,4 tỉ đồng, VIX gần 59,5 tỉ đồng, HDB 54,87 tỉ đồng, MCH 42,74 tỉ đồng, MSB 40,03 tỉ đồng và ACB 38,76 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, VNM dẫn đầu danh sách được mua ròng với 33,1 tỉ đồng. SAB được mua ròng 28,74 tỉ đồng, HCM 27,93 tỉ đồng, PNJ 26,9 tỉ đồng và IDC 25,7 tỉ đồng.

VN-Index giảm gần 10 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25-11, VN-Index giảm 9,69 điểm, tương đương 0,57%, xuống còn 1.687 điểm. VN30-Index giảm 12,54 điểm, tương đương 0,7%, còn 1.778 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 4,77 điểm, tương đương 2,05%, xuống 227,4 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index tăng 0,65 điểm, tương đương 0,55%, lên 119,8 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện HoSE với 416 mã giảm giá, trong đó có 38 mã giảm sàn. Số cổ phiếu tăng là 229 mã, gồm 23 mã tăng trần, trong khi 837 mã đứng giá.

Sắc đỏ áp đảo bảng điện phiên 25-11 - Dữ liệu: KAFI

Áp lực bán tập trung tại nhóm ngân hàng khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm. MSB mất 1,22%, VPB giảm 0,98%, STB giảm 0,57%, HDB giảm 0,46%, SHB giảm 1,9% và TCB giảm 0,24%. Ở chiều ngược lại, ACB tăng 0,51%.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận nhiều mã giảm sâu. VIX mất 2,77%, SSI giảm 2,28%, VND giảm 3,11%, SHS giảm 3,73%. VPX giảm nhẹ 0,22%.

Tại nhóm bất động sản, NVL giảm 3,94%, KDH giảm 2,61%, VHM giảm 0,65%, VIC giảm 0,12%, trong khi VRE đứng giá. Nhóm tiêu dùng có sự phân hóa khi MWG giảm 1,41%, MSN giảm 0,43%, còn PNJ tăng 1,59% và SAB tăng 2,44%.

Xét mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, MCH là cổ phiếu kéo giảm VN-Index mạnh nhất với 0,75 điểm, tiếp đến là VHM với 0,68 điểm và HPG với 0,61 điểm. VCB và BSR lần lượt lấy đi 0,52 và 0,51 điểm.

Ở chiều nâng đỡ, HVN và VPL cùng đóng góp 0,4 điểm cho VN-Index, SAB đóng góp 0,29 điểm. ACB và KLB lần lượt đóng góp 0,12 điểm mỗi mã.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Riêng trên HoSE, giá trị giao dịch đạt hơn 16.091 tỉ đồng, tăng 26,79%. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 17.307 tỉ đồng.