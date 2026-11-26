Dòng tiền suy yếu và áp lực lãi suất đang là những trở ngại đối với đà phục hồi của thị trường chứng khoán - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 26-11, VN-Index giảm 57,7 điểm (3,42%), xuống còn 1.629,6 điểm. Trong phiên, chỉ số có thời điểm mất hơn 63 điểm khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Dòng tiền suy yếu, thị trường thiếu lực đỡ

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối ngân hàng đầu tư và khối kinh doanh Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), cho rằng thông tin Mỹ đề xuất mức thuế bổ sung lên tới 35% đối với hàng hóa Việt Nam đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây chưa phải mức thuế cuối cùng và vẫn còn dư địa đàm phán.

Trong khi đó, ông Trần Anh Vũ, Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu Công ty Chứng khoán Mirae Asset, cho rằng vấn đề lớn của thị trường hiện nay vẫn là dòng tiền.

Hai biện pháp hỗ trợ thanh khoản được Ngân hàng Nhà nước công bố gần đây đã tạo ra những nhịp hồi ngắn trên thị trường chứng khoán, song dòng tiền vào nhanh và rút ra cũng nhanh.

Theo ông Vũ, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ quy mô tối đa 2 tỉ USD có thể bổ sung khoảng 48.800 - 50.000 tỉ đồng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Với nghiệp vụ mua USD giao ngay của Ngân hàng Nhà nước, theo tìm hiểu của ông Vũ, có khoảng 7 ngân hàng tham gia bán ngoại tệ với tổng quy mô khoảng 1 tỉ USD.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2026 nhập siêu 12,07 tỉ USD, nguồn ngoại tệ của các ngân hàng cũng không quá dồi dào.

Ông Vũ ước tính hai nghiệp vụ trên có thể bổ sung khoảng 75.000 tỉ đồng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, vẫn khá nhỏ so với mức chênh lệch khoảng 2,3 triệu tỉ đồng giữa dư nợ cho vay và tiền gửi huy động.

Vị chuyên gia này ví thị trường chứng khoán đang ở trong thế "gọng kìm". Trong nước chịu áp lực thanh khoản và lãi suất cao, bên ngoài là những biến động về chính sách tiền tệ của Mỹ, giá dầu và thương mại quốc tế.

Trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu như dệt may, thủy sản, gỗ đối mặt với rủi ro thuế quan, doanh nghiệp bất động sản lại gặp khó khăn về chi phí vốn và thanh khoản.

Kỳ vọng nhịp hồi trong 1-2 phiên tới

Về triển vọng ngắn hạn, ông Nguyễn Thế Minh cho biết thống kê những đợt biến động liên quan đến thuế quan từ năm 2018 đến nay cho thấy sau phiên giảm mạnh đầu tiên, thị trường thường xuất hiện nhịp hồi trong khoảng 2-5 phiên tiếp theo.

Hiện VN-Index đã lùi về vùng đáy hồi tháng 3 năm nay, mặt bằng định giá ở mức thấp và thị trường rơi vào trạng thái quá bán. Từ những yếu tố này, ông Minh kỳ vọng thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi và dần cân bằng trong 1-2 phiên giao dịch tới.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia kinh tế, CEO khoa tài chính - ngân hàng Trường đại học Nguyễn Trãi, cho rằng thị trường đang bước vào khoảng trống thông tin sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3-2026, trong khi các động lực tăng trưởng mới chưa thực sự rõ nét.

Bên cạnh đó, khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao, thậm chí tăng trở lại nếu lạm phát kéo dài, có thể tiếp tục gây áp lực lên dòng vốn ngoại, tỉ giá và định giá cổ phiếu.

Ông dự báo VN-Index có thể tiếp tục biến động mạnh, đan xen các nhịp hồi phục kỹ thuật và kiểm định vùng hỗ trợ 1.600 - 1.620 điểm.

Tuy nhiên, hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. Theo ông Huy, sự phục hồi bền vững cần được xác nhận bằng áp lực bán suy giảm, thanh khoản ổn định và dòng tiền trở lại các nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Trong giai đoạn này, nhà đầu tư cần chủ động đưa tỉ lệ vay margin (vay ký quỹ) về ngưỡng an toàn, cân nhắc giải ngân từng phần khi thị trường xuất hiện tín hiệu cân bằng.

"Giá cổ phiếu giảm sâu chưa chắc đã đồng nghĩa với định giá hấp dẫn nếu triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp suy giảm", ông Huy lưu ý.

Thay vì lựa chọn cổ phiếu đơn thuần theo nhóm ngành, nhà đầu tư cần chú trọng sức khỏe tài chính, khả năng tạo dòng tiền và triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp.