Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch hội đồng quản trị Coteccons - Ảnh: D.N.

Chứng khoán Mỹ nghỉ Lễ Tạ ơn

- Chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày 26-11 nhân Lễ Tạ ơn. Trong phiên gần nhất trước kỳ nghỉ, ngày 25-11, Dow Jones tăng 0,33% lên 50.182,95 điểm. S&P 500 giảm 0,25% còn 7.182,78 điểm. Nasdaq giảm 0,62% xuống 23.585,80 điểm.

- Theo CNBC, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản trong phiên 25-11, xuống 4,836%. Kỳ hạn 2 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,623%. Lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, xuống 5,236%.

Reuters cho biết chỉ số USD Index, đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giao dịch quanh 103,70 điểm trong ngày 26-11, gần mức cao nhất kể từ tháng 3-2025.

Đồng USD được hỗ trợ bởi kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, đà tăng tạm chững lại khi thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn giảm bớt.

- Theo dữ liệu từ Trading Economics, tại thời điểm 6h35 sáng nay, giá dầu Brent giao ngay tăng 1,76 USD/thùng, tương đương 1,86%, lên 96,36 USD/thùng. Dầu WTI tăng 1,22 USD/thùng, tương đương 1,46%, lên 84,89 USD/thùng.

Thị trường không có giá thanh toán chính thức trong ngày 26-11 do nghỉ Lễ Tạ ơn.

Giá dầu đi lên sau thông tin lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, trong khi Iran nói hai tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Các diễn biến này làm dấy lên lo ngại hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực bị gián đoạn.

- Trong nước, đóng cửa phiên 26-11, VN-Index giảm 57,77 điểm (-3,42%) xuống 1.629,68 điểm, đánh mất mốc hỗ trợ 1.650 điểm với sắc đỏ chiếm ưu thế áp đảo trong phiên.

Đáng chú ý, thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp với giá trị gần 200 tỉ đồng, cũng tiếp tục tạo áp lực đáng kể lên tâm lý thị trường.

Tin tức trong nước có gì?

- Các tỉ phú Việt mất gần 3 tỉ USD sau phiên chứng khoán giảm gần 58 điểm. Tổng tài sản của 8 tỉ phú Việt Nam trong danh sách Forbes còn 53,3 tỉ USD vào cuối ngày 26-11, giảm 2,98 tỉ USD so với phiên trước. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng mất nhiều nhất, khoảng 2,2 tỉ USD, giá trị vốn hóa tài sản còn 35,7 tỉ USD.

- Chủ tịch Coteccons lần đầu mua thêm cổ phiếu sau hai năm. Cụ thể, ông Bolat Duisenov đã hoàn tất mua 350.000 cổ phiếu CTD của Công ty CP Xây dựng Coteccons từ ngày 26-10 đến 23-11.

Sau giao dịch, Chủ tịch Coteccons nâng lượng nắm giữ lên gần 2,15 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,88% vốn điều lệ, từ mức 1,57%. Đây là lần đầu ông mua thêm cổ phiếu sau 2 năm. Kết phiên 26-11, CTD giảm gần 4,7%, xuống 67.700 đồng/cổ phiếu.

- Doanh nghiệp đề xuất xây tháp đôi 99 tầng tại Hà Nội bất ngờ dừng tăng vốn. Công ty CP Du lịch Kim Liên ban hành nghị quyết về việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 31-8.

Công ty này là 1 trong 3 doanh nghiệp thuộc liên danh đề xuất đầu tư dự án Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội. Hai thành viên còn lại gồm Công ty CP Thaiholdings (THD) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.