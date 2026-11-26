Vốn hóa Thaiholdings giảm mạnh so với mức đỉnh tháng 6 - Ảnh: THD

Thị giá cổ phiếu Thaiholdings đã giảm 34,1% sau 4 phiên. Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu thuần 100.810 tỉ đồng trong 10 tháng đầu năm 2026.

Chứng khoán Mỹ phân hóa

- Chứng khoán Mỹ khép lại phiên 25-11 với diễn biến trái chiều. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, xuống 7.182,78 điểm. Nasdaq Composite mất 0,6%, còn 23.585,80 điểm. Ngược lại, Dow Jones tăng 0,3%, lên 50.182,95 điểm.

Đáng chú ý, Nasdaq có thời điểm giảm hơn 4%, còn S&P 500 mất hơn 3% trong phiên. Lực mua bắt đáy xuất hiện giúp các chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm.

Nhóm bán dẫn tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index (SOX) cũng giảm 7,3% trong phiên. Nvidia giảm 3,92%. Micron mất 4,5%.

Theo Reuters, giới đầu tư vẫn lo ngại về khả năng chuyển hóa khoản đầu tư lớn vào hạ tầng AI thành lợi nhuận. Những đề xuất thuế quan mới của Mỹ cũng gây sức ép lên tâm lý thị trường.

- Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY chốt phiên 25-11 ở mức 104,00 điểm, tăng 0,18% so với phiên trước. Theo WSJ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 3,5 điểm cơ bản, xuống 4,633%. Kỳ hạn 10 năm giảm 5,6 điểm cơ bản, còn 4,845%.

- Mỹ vừa công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10. Theo Cục Phân tích kinh tế Mỹ (BEA), PCE toàn phần tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 3,6% của tháng 9. PCE lõi, không tính thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,3% theo tháng và tăng 3,3% theo năm, so với mức 3,1% của tháng trước.

Reuters nhận định số liệu lạm phát tăng trở lại củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12 và đầu năm 2027.

- Giá dầu Brent chốt phiên 25-11 ở mức 94,61 USD/thùng, tăng 3,5%. Dầu WTI tăng 2%, lên 83,68 USD/thùng. Giá dầu được hỗ trợ bởi lo ngại gián đoạn nguồn cung sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia.

- Trong nước, kết phiên 25-11, VN-Index mất 9,69 điểm (-0,57%), xuống 1.687,45 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 2% so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng 5.674 tỉ đồng, tập trung mạnh ở cổ phiếu VIC.

Tin tức trong nước có gì?

- Thông tin chính thức từ Bộ Công Thương cho biết Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã đưa ra kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra theo Mục 301 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong ngành sản xuất, chế biến.

USTR đề xuất xem xét áp thuế bổ sung tối đa 35% với hàng hóa Việt Nam, sau khi tính đến các khoản thuế Mục 301 hiện hành và một số trường hợp miễn trừ. Mức thuế có thể được điều chỉnh còn 20% nếu Việt Nam đạt thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ.

Đây mới là đề xuất để lấy ý kiến, chưa phải mức thuế chính thức có hiệu lực. USTR dự kiến tổ chức phiên điều trần từ ngày 25-1-2027.

- Cổ phiếu THD của Công ty CP Thaiholdings tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên 25-11. Chỉ sau 4 phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá cổ phiếu đã giảm 34,1%.

Với mức giá đóng cửa 50.400 đồng/cổ phiếu, vốn hóa Thaiholdings hiện còn khoảng 19.404 tỉ đồng. So với mức đỉnh 212.500 đồng/cổ phiếu hồi tháng 6-2026, thị giá THD giảm khoảng 76%. Tương ứng vốn hóa giảm hơn 62.400 tỉ đồng.

- Tập đoàn Masan (MSN) công bố doanh thu thuần 100.810 tỉ đồng trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.617 tỉ đồng, tăng 22%.

Masan cho biết đã thực hiện khoảng 96-103% kế hoạch doanh thu và 101-116% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.