Ông Trần Hoàng Sơn - Ảnh: BTC

Phát biểu tại hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội" do Chứng khoán VPBankS tổ chức chiều 26-11, bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và yêu cầu cao hơn sau nâng hạng.

Hàng loạt thay đổi lớn trên thị trường chứng khoán

Nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển (1996-2026), bà Nga cho biết từ những bước đi ban đầu, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước phát triển về quy mô, chất lượng hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư và hạ tầng giao dịch, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Việc FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn.

Tuy nhiên, nâng hạng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, kỷ luật thị trường, năng lực quản trị doanh nghiệp, chất lượng hàng hóa, hạ tầng và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Theo bà Nga, thời gian tới Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tập trung triển khai năm nhóm giải pháp trọng tâm nhằm phát triển thị trường minh bạch, hiệu quả, bền vững.

Trước hết là hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý. Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán với tỉ lệ tán thành gần như tuyệt đối. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật.

Cơ quan quản lý cũng sẽ tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc chính thức triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027.

Đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) theo hướng mở rộng cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt với những ngành nghề không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Để đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tình hình tài chính và quản trị công ty tốt thực hiện niêm yết, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa các bộ chỉ số giao dịch...

Ông Nhâm Hà Hải - Tổng giám đốc VPBankS - cũng đánh giá sang năm 2027, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nhiều kỳ vọng mới. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, cùng khả năng thu hút dòng vốn quốc tế sau nâng hạng sẽ mở ra nhiều cơ hội đáng chú ý.

"Nhưng đi cùng với đó là thách thức từ biến động của kinh tế thế giới, áp lực lạm phát, lãi suất và sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa doanh nghiệp", ông Hải nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: DANH KHANG

Bao giờ lãi suất hạ nhiệt?

Từ góc độ thành viên thị trường, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc chiến lược thị trường VPBankS - cho rằng nhu cầu vốn rất lớn của nền kinh tế trong chu kỳ tăng trưởng mới sẽ mở ra dư địa phát triển cho thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên theo thống kê được ông Sơn đưa ra tại hội thảo, chênh lệch giữa tỉ trọng tín dụng và huy động vốn kỳ hạn trên một năm tại 30 ngân hàng thương mại lên tới 22,4 điểm phần trăm. Sự mất cân đối về kỳ hạn vốn là một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao thời gian qua.

Nhìn về triển vọng năm 2027, chuyên gia VPBankS kỳ vọng chi phí vốn của nền kinh tế sẽ có cơ hội giảm bớt nếu giá dầu và lạm phát toàn cầu hạ nhiệt. Theo kịch bản, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể chỉ tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12-2026, sau đó duy trì mặt bằng lãi suất trong năm 2027.

Trong nước, nếu các điều kiện thuận lợi diễn ra, lãi suất huy động có thể bắt đầu giảm sớm nhất từ quý 2 hoặc quý 3-2027, trong khi lãi suất cho vay có thể hạ nhiệt dần từ quý 3 và quý 4-2027. Song kịch bản này đi kèm khả năng giá dầu Brent sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới về mức bình quân là từ dưới 90 đến 85 USD/thùng, Fed có thể tăng lãi suất một lần và giữ nguyên cho đến năm 2027.

"Lãi suất huy động thì có thể sẽ bắt đầu giảm nhanh nhất là quý 2-3, và lãi suất cho vay thì có thể sẽ hạ nhiệt dần từ quý 3 và 4-2027", ông Sơn nói. Đây được kỳ vọng là cú hích giúp giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp, tạo động lực phục hồi cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán.